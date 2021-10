Elles sont deux spécialistes. L'une Julie Arcoulin est autrice de nombreux livres à succès sur l'emprise, les manipulateurs, les personnes et les parents toxiques. l'autre, Nathalie Vancrayenest est coach scolaire et parentale, spécialisée dans l’accompagnement des parents, enfants, adolescents soumis à une partialité toxique, autrice de "l’estime de soi, grandir en confiance".

Le duo se connaît bien et surtout connaît sur le bout des doigts ce sujet qui touche bien plus d'individus qu'on ne le croit : la manipulation. "Les manipulateurs pervers narcissiques distillent un poison dont on boit chaque jour une petite goute. Pas assez pour avoir une réaction soudaine, mais juste ce qu’il faut pour nous atteindre, nous affaiblir, nous détruire à petit feu", souligne Julie Arcoulin. "Emprise, violence physique et/ou psychologique, destruction massive, manipulation, culpabilité, chantage affectif, humiliations, mensonges… Si ces mots vous sont familiers, il est temps de vous informer et d’entrevoir les solutions", précise Nathalie Vancrayenest.

Le vendredi 15 et samedi 16 octobre, les deux spécialistes organisent une conférence d'une part sur la manipulation et un atelier participatif d'autre part sur "sortir de l'emprise et protéger ses enfants". Deux événements pour "informer, apprendre les clés pour les reconnaître, connaitre les comportements à avoir face à ce type de personnes et les meilleures façons d’aider leurs victimes".

Des conférences "réalistes", estiment les deux coachs mais "pleines d'espoir... le premier pas vers la liberté"

> La conférence se passe, à Namur au centre l’Ilon le vendredi 15 octobre de 19h30 - 21h30 https://www.weezevent.com/conference-manipulateurs-pervers-narcissiques-3

> L’atelier se passe à Namur au centre l’Ilon le samedi 16 octobre de 9h à 12h https://www.weezevent.com/atelier-sortir-de-l-emprise-et-proteger-ses-enfants

