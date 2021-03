Chaque année, l'institut publie une édition spéciale de 48 pages qu'il vend au profit des 'Amis de l'Institut Bordet" mais à cause de la crise sanitaire, la publication a été repoussée à une date ultérieure. Dès lors, pour trouver des fonds utilisés pour mener des recherches dans la lutte contre le cancer, une autre action sera menée. Il s'agit d'un cours de cuisine en ligne, qu'il sera possible de suivre via Zoom le 1er avril dès 18h.

Concrètement, toute personne pourra assister au cours donné par Yves Mattagne et Giovanni Bruno contre un don de 70 euros au profit des 'Amis de l'Institut Bordet". "Nous le faisons pour la recherche. Plus vous êtes nombreux, mieux c’est", explique le chef Yves Mattagne en vidéo.

Un menu simple

Un menu simple vous sera proposé. Pour l’entrée, ce sera une sucrine avec de la stracciatella, des petites tomates dattes, un filet d’anchois, une julienne de mortadelle et un peu d’huile d’olive. En plat, on part sur un dos de cabillaud, avec une crème de cresson, des asperges et des crevettes crises. Un gratin de fraises avec noix, du citron vert, de la crème battue et de la glace vanille fera l’objet du dessert.

Des conseils de dressage seront donnés par les chefs, qui répondront à toutes les questions en direct via Zoom. La plus belle assiette remportera le concours.