Bien manger reste un incontournable de la Saint-Valentin mais avec un petit cadeau, ça passe encore mieux ! L'art de l'improvisation en dernière minute n'étant étranger à personne, voici une sélection de petits ou gros cadeaux qui peuvent inspirer les vôtres.

- Take Care. En édition limitée de 150 exemplaires, la bougie Ylang Ylang à la cire de soja bio de la nouvelle marque belge Take Care dure 40h. Une véritable plongée au coeur de la fleur de Madagascar. Diamètre 10 cm - 45 € - durée : 40h. dans deux bougies ont été dissimulés deux cadeaux : une bague de la bijouterie AL Skin&Soul Jewelery et un bon pour un séjour dans la Cabane de Marie (1 nuit + dîner 2 pers.). On commande en ligne mais il existe aussi quelques points de vente à découvrir sur le site . 45€

- On fait entrer le printemps avec un bouquet de jonquilles ou cette bougie: Home Candle Aperitivo in Terrazza 200 gr, € 57€

- Les T-shirts et culottes Etam x le tatoueur Jean André qui a apposé les lignes féminines de ses tattoos iconiques à la collection Saint-Valentin d'Etam, célébrant la diversité de caractères. Entre 8.99 les 8 faux tattoos et 24.99€ le t-shirt

- Un grand tricot "love" , conçu spécialement pour la St-Valentin par les Tricots d'O, la marque belge qui a conquis la planète fashion avec ses laines de haute qualité et ses couleurs magnifiques : vert menthe, jaune citron, violet foncé, orange qui claque... 499€

- Scotch & Soda " Born to Love " sweat shirt, 69.95€

- Une palette de make-up , c'est toujours aussi tendance. La palette « 2 Me, Luv Me »de NIX, 18 teintes dans les tons roses et mauves, crémeuses, hautement pigmentées et aux finis mats et irisés. 19,95€

COEUR

© DR

ne fait pas dans le blabla avec ce petit biscuit représentant elle et lui, lui et lui, elle et elle dans un joli emballage ! 8.50€. LesI.Ma.Gi.N I.Ma.Gi.N. Jewels - Co double heart 14k yellow gold - 250€ (1).jpg Du chocolat Lindt

- Tout le monde peut commander les chocolats Lindt en un clic depuis la maison sur www.lindt.be. Le choix devra se faire pour dimanche entre un coeur Saint-Valentin ou une boite en métal garnie d’un assortiment de Lindor et de cœurs en chocolat. La boîte Cœur métal Rose St-Valentin (24 bouchées), 17,99 €

- Blue Valentine aussi pour Benoît Nihant qui imagine une collection de 24 coeurs déclinant tous les bleus, depuis le léger Brume (Onctueuse ganache de chocolat au lait au miel, à la fleur d’oranger et aux doux parfums d’agrumes) jusqu'à l'Outremer (Ganache Grand Cru de République Dominicaine, aux notes épicées très marquées, typiques du terroir dominicain). 29€

- À l’occasion de la fête des amoureux, la créatrice de bijoux Émilie Duchêne (Thea Jewelry) a partagé ses plus belles histoires d’amour avec Neuhaus, l’inventeur de la praline belge. Le résultat : une édition limitée de trois "bijoux" chocolatés. Love Letter Box : 23,50€. Et toujours les boîtes de pralines "Heart" en S, à partir de 22,50€ et M, à partir de 37,50€

- Chez Leonidas, les saveurs s'accordent à la couelur du jour : hibiscus et coquelicot; cerise et sureau, orange sanguine et goji. Et pas besoin de se ruiner, on adore l'idée de n'en emballer qu'un dans une adorable petite boîte en forme de coeur pour 2.90€, la boîte de 12 coeurs quant à elle vaut 9.5€.

- Après du pain et des jeux, voici du du vin et des bonbons avec ces vinoos, des véritables bonbons "gums" au goût de vin. ici : sparkling shiraz, 7.50€. Points de vente sur le site

ELLE

© DR

- Le mot de 2021 : "habibi" qui exprime la joie et le bonheur d’être ensemble. Damier rouge et rose flamboyant, pour le thé Habibi de Mariages Frères, 26€

- The Rituals of Namaste, Body Scrub de Rituals, 15.90€

- Collier double coeur I.Ma.Gi.N, en or 14k, 250€

- le thé « Love » de Pukka. Il remporte la palme de l’histoire la plus romantique avec des notes de roses, de camomille et de lavande biologiques certifiées FairWild. Le tout, spécialement développé par le cofondateur de Pukka, Sebastian Pole, soucieux de faire bonne impression lors de son premier rendez-vous amoureux avec celle qui deviendra sa femme, Suze. Thé « Love » de Pukka, 4,49 € ou inclus dans une Pukka Selection Box « Relax ». Ce coffret inclut 5 sortes différentes de thé pour un total de 45 sachets de thé, 19,99 €. Disponible chez Farmaline, Kazidomi, Optiphar et Bol.com.

- Kaart Blanche est une plateforme incontournable pour une carte de vœux fun et originale. Pour la Saint-Valentin, leurs créateurs ont sorti une collection de cartes plutôt déjantées pour surprendre l’élu(e) de votre cœur.

- Sablier Ambar par Stad Leest pour passer 15 minutes par jour dans les bras l'un de l'autre ! 24.95€

LUI

© DR

- Parfums pour hommes L’Occitane : Karité Corsé, Olivier Ondé, Bois Flotté à offrir dans un beau coffret cadeau illustré par Quentin Monge. Apd 59€.

- Seedlip pour de délicieux cocktails, zéro alcool, pauvres en calories, sans sucre, sans édulcorants ni arômes artificiels, et sans allergènes. 70 cl : 29,95 €

- La gamme ICI PARIS XL MEN aux actifs naturels (figue de barbarie, aloe Vera, argile blanche ou charbon) qui ont spécifiquement démontré leur efficacité sur les peaux masculines.

- Hop, en tongs avec ces Havaianas, en rouge orangé ou rouge bien rouges, elles invitent au voyage (dans peu de temps) et au plaisir de la simplicité tout de suite ! www.havaianas.com

- Jean Paul Gaultier Le Beau ou Green de Dsquared, deux genres totalement différents. 100 ml 84€

- Professional Massage Oil pour un massage sensuel en duo. Un cadeau pour deux... RainPharma, 39€

- 12 pralines au gingembre et 9 au jasmin composent la love boxChocolat. Chaque praline est faite à la main par un chocolatier belge renommé qui travaille de manière traditionnelle et avec uniquement trois ingrédients biologiques : du cacao pur à 100%, du miel d’acacia et des huiles essentielles. Essentiel Love Therapy Box avec 21 pralines, € 34,95 en pharmacie (adephar.be)