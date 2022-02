Si, pour beaucoup, le ski rime avec fiestas sur les pistes, raclette ou tartiflette, le Sud-Tyrol italien propose un tout autre concept. À savoir, les Dolomites et le vin (la station Alta Badia propose même des sommeliers sur les pistes !). L’art contemporain et les fermes de montagnes. "Knödel" et spaghettis. Le calme et les centres de bien-être au sommet des pistes. Le tout, dans un décor naturel à couper le souffle. Sans oublier 300 jours de soleil par an et pas moins de 350 sommets de plus de 3000 mètres (le plus élevé des Alpes orientales étant le mont Ortler qui culmine à 3905 m).

Ou quand, au Sud-Tyrol, les opposés s’attirent pour former un ensemble aussi harmonieux que paisible et atypique. D’autant plus que le Sud-Tyrol propose autant d’activités en hiver (ski, luges, raquettes, spas et on en passe) qu’en été (randonnées, escalades, cyclisme, etc.). Et toujours avec cette bonne odeur, été comme hiver, dans l’assiette ou le verre grâce aux 350 chalets et refuges qui jalonnent les Dolomites.