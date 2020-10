Des passionnés le recherchent encore à travers la Provence

Molière n’a laissé aucun écrit et on ne connaît sa signature que par quelques actes notariaux.

Les premiers éléments biographiques ont été apportés par un de ses comédiens, La Grange, dans la préface de ses œuvres complètes publiées neuf ans après sa mort à 51 ans, en 1673. En 1705 sort La vie de Monsieur de Molière, de Grimarest, un auteur qui s’est appuyé sur les témoignages de la fille aînée de Molière et de celui qui, dans la troupe, passait pour son ami le plus proche, Michel Baron. La suite, ce sont des infos et souvent des légendes parvenues longtemps plus tard par la tradition orale.

(...)