Beaucoup de personne vont travailler de la maison, comment assurer un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle ?

Lode Godderis est directeur des connaissances, de l'information et de la recherche chez IDEWE, spécialiste du bien-être au travail, il donne des conseils précieux pour être au mieux afin de travailler à la maison.

Gardez votre routine

Mettez votre réveil à l'avance, sautez du lit, allez sous la douche et habillez-vous. Prenez un petit déjeuner copieux pour la journée de travail. Aérez-vous, prenez l'air par la fenêtre, dans le jardin, cela fait du bien aussi.

Rendez-vous... à votre bureau à domicile

Dites bonjour à votre partenaire et...partez pour votre bureau à domicile. Quelques pas suffisent pour commencer votre journée de travail. Le mieux est de trouver un endroit hors de vue des membres de votre famille si possible.

Équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Il ne sera pas facile de trouver un bon équilibre entre le travail et la maison, surtout avec des enfants à la maison. Quelques suggestions, convenez avec votre partenaire qui s'occupera des enfants et quand. Parlez à votre responsable d'un arrangement flexible, où vous pouvez vous arranger pour pouvoir vous occuper de vos enfants et par exemple choisir de travailler pendant un certain temps après leur coucher.

Prenez vos pauses et vos déjeuners avec vos collègues

Le contact social avec vos collègues reste important. Organisez un déjeuner "en ligne" et n'hésitez pas à communiquer régulièrement avec eux lors des pauses-café "en ligne". Terminez la journée ensemble, débriefez pour conclure.

Finissez votre journée et rentrez chez vous

Passez de bons accords avec vos collègues et votre employeur concernant votre accessibilité et votre disponibilité pour le lendemain.

Cherchez la lumière du soleil

La lumière du jour stimule la production de sérotonine, une substance dans le cerveau qui joue un rôle dans la régulation de notre humeur. Une plus grande quantité de sérotonine dans le cerveau assure une meilleure humeur et une plus grande satisfaction.

Créer un bon lieu de travail

Cependant, ce bureau à domicile n'est pas toujours aussi bien équipé que le bureau. Cela s'applique certainement à ceux qui, par exemple, ne travaillent que sporadiquement ou pour la première fois depuis leur domicile. Quelques conseils simples :

1. Ajustez votre chaise de bureau correctement

Un bon siège de bureau que vous pouvez adapter à vos besoins individuels n'est pas un luxe superflu. Et puis, bien sûr, il faut encore régler correctement la chaise de bureau. Les recherches d'IDEWE montrent que 7 employés de bureau sur 10 ne savent pas comment faire. Voici quelques conseils :

- Asseyez-vous profondément dans votre fauteuil et posez vos pieds à plat sur le sol.

- Votre bassin doit être légèrement plus haut que vos genoux, vos cuisses légèrement inclinées. Si votre table n'est pas réglable et est trop haute, placez votre chaise un peu plus haut et utilisez un banc pour y poser vos pieds.

- Il peut y avoir un espace entre votre chaise et le creux de vos genoux.

- Le creux du bas de votre dos doit être soutenu par le dossier. Le support de votre chaise de bureau doit donc avoir une forme convexe dans sa partie inférieure.

2. Prévoir un moniteur, une souris et un clavier séparés

Utilisez un support pour ordinateur portable ainsi qu'un clavier et une souris externes. Idéalement, vous devriez disposer d'un écran suffisamment grand (19"). Même si vous travaillez avec un ordinateur portable, vous avez besoin d'un clavier séparé et d'une souris externe qui tient bien dans la main et se trouve à côté de votre clavier. Au fait, votre clavier se trouve à environ 10-15 cm du bord de la table.

C'est un bon moyen d'ajuster votre écran :

- Placez votre écran juste devant vous.

- Avec le bord supérieur de votre écran à la hauteur des yeux.

- A une distance de visionnage à bout de bras.

4. Un mélange sain entre la position assise, debout et en mouvement

Passer du travail en position assise au travail en position debout peut éviter de nombreuses plaintes physiques. Le travail à domicile se prête parfaitement à la variation de la posture. Par exemple, passez un coup de téléphone en vous promenant dans le jardin. Travaillez debout pendant un certain temps avec votre plan de travail à la hauteur des coudes environ. Et n'oubliez pas de vous promener régulièrement pour dépenser un peu d'énergie et stimuler votre circulation sanguine.