Quelques pays moins connus seront à découvrir cette année.

Le mois de janvier est presque derrière nous et il est temps de penser à planifier ses prochaines vacances. Comme chaque année, les listes de destinations privilégiées de certains opérateurs se multiplient et Ryanair ne déroge pas à la règle. Parmi ses 241 destinations, l'équipe chargée des tendances en matière de voyage a sélectionné les villes européennes les plus prisées de l'année qui arrive. Dans ses projections, on retrouve des pays encore méconnus comme la Géorgie, la Lituanie ou l'Arménie.

Sur la première place du podium figure la ville portugaise de Ponta Delgada, la capitale des Açores, située sur l'île São Miguel. La capitale de l'Arménie, Erevan, affectueusement surnommée "la ville rose", a pris la deuxième place, tandis que Galway, dans l'ouest de l'Irlande - capitale européenne de la culture 2020 - occupe la troisième place dans la liste des destinations à découvrir en 2020 selon la compagnie aérienne low cost.

Ponta Delgada, aux Açores, Portugal

© Frederico Almeida/Unsplash

Erevan, au centre de l'Arménie

© Artak Petrosyan/Unsplash

Galway, à l'ouest de l'Irlande

© Wallace Bentt/Unsplash

Santander, sur la côte nord de l'Espagne

© willian justen de vasconcellos/Unsplash

Palanga, sur la côte ouest de la Lituanie

© Hanna Zhyhar/Unsplash

Vérone, au pied des Alpes, en Italie

© Henrique Ferreira/Unsplash

Tbilissi, à l'est de la Géorgie

© Denis Arslanbekov/Unsplash

Beyrouth, au centre du Liban

© Ramy Kabalan/Unsplash

Marseille, dans le sud de la France

© Florian Wehde/Unsplash

Tel Aviv, sur la côte, au centre d'Israël