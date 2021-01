Les voyages à l'étranger viennent d'être interdits jusqu'en mars. Mais que cela ne nous empêche pas de nous projeter après et de rêver de voyages et de city-trips.

Avant la pandémie de coronavirus, beaucoup d'entre nous n'avaient jamais pensé à ce que dormir dans un lit autre que le sien ou partager une salle de bains signifiaient en matière d'hygiène et de danger. Maintenant, nous en sommes tous hyper-conscients. C'est dans cet esprit que les experts de ShowersToYou.co.uk ont cherché à trouver les capitales européennes offrant les logements les plus propres.

Leur méthodologie ? Ils ont utilisé Airbnb, Booking.com et Tripadvisor, et calculé la note moyenne de propreté des hébergements dans les capitales européennes populaires, pour révéler les destinations les plus propres d'Europe.



Et les trois capitales européennes les plus propres sont...

Lisbonne arrive en tête des capitales européennes les plus propres, avec une moyenne de 4,79 étoiles. Parmi les trois sites analysés, Airbnb à Lisbonne a obtenu la meilleure note (4,89), suivi de près par TripAdvisor (4,87 étoiles). Les avis des visiteurs ont été examinés en tenant compte des sentiments communs : "les chambres étaient propres et bien entretenues" et "très très propres et le port du masque et le nettoyage des mains étaient obligatoires".

La deuxième place revient à Prague. La capitale médiévale de la République tchèque a obtenu une moyenne de 4,74 étoiles au total, les séjours Airbnb ayant reçu la note de propreté la plus élevée (4,87). En troisième place, avec la même note moyenne, Zagreb arrive en 3e position avec 4,74 étoiles.

Viennent ensuite Rome, Vienne et Moscou puis Varsovie et Paris en 10e position.

Et pour Airbnb...

Zagreb arrive en tête avec 4,93 étoiles sur Airbnb. Certains des commentaires des visiteurs décrivent leur séjour dans la capitale croate comme "étincelant de propreté", "impeccablement propre" et "immaculé". Bien qu'elle soit la sixième capitale européenne la plus propre au monde, Moscou se classe à la deuxième place suivie de Budapest, Madrid et Amsterdam, avec une note de propreté moyenne de 4,90 étoiles sur Airbnb.

Le top 3 de booking.com

Une fois de plus, Zagreb se place en première place en tant que capitale européenne avec l'hébergement le plus propre sur Booking.com avec une moyenne de 4,67 étoiles. Viennent ensuite la capitale de la Pologne, Varsovie, avec 4,62 étoiles, et Lisbonne avec 4,61 étoiles.

La méthodologie

ShowersToYou.co.uk a sélectionné la liste des capitales européennes les plus visitées (avec le plus fort trafic touristique) et calculé les scores moyens de propreté des hébergements dans chaque ville en utilisant trois sources : Airbnb, Booking.com et TripAdvisor. Pour Airbnb et TripAdvisor, les 40 premières listes ont été prises en considération pour chaque ville. La note de propreté (sur 5 étoiles) a été attribuée à chaque listing et le nombre correspondant d'avis a été noté. Ensuite, la note moyenne a été calculée pour chaque ville. 4. Pour Booking.com, les 40 premières annonces ont été prises en considération pour chacune. La note finale de chaque ville a été calculée en trouvant la moyenne des trois sources pour les capitales européennes qui ont un volume de visiteurs touristiques.