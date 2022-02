Madame Georgette Lumion, de Charleroi, possède un petit jardin. Pas possible d’y installer une serre. Elle nous demande si les cloches ou les tunnels sont aussi efficaces que la serre ?

Si la serre reste le nec plus ultra dans un jardin, il ne faut pas négliger les autres moyens qui permettront de protéger les semis, les repiquages et même certaines cultures.

Que pensez des cloches ?

Complètement disparues de nos jardins durant de nombreuses années, elles font un retour en force. Ces cloches sont bien évidemment des protections individuelles. Dans les jardineries, il est possible d’en acheter en plastique mais aussi en verre. On les utilise surtout pour protéger les jeunes plantes et majoritairement les légumes feuilles : laitues, scaroles, choux, etc. Les cloches sont principalement utiles en début de saison. Attention : les cloches en plastiques doivent être bien arrimées au sol sous peine de les voir s’envoler à la première bourrasque.