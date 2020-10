Le chemin parcouru par Pierre Barbieux pour aboutir à cette nouvelle pépinière à nulle autre pareille illustre les étonnants tours et détours de la vie. Son diplôme en relations publiques dans la poche, il parcourt d’abord la planète en tant que Web Designer. Puis revenu au pays, il crée, tandis qu’internet en est encore à ses balbutiements, un site de réservations d’hôtels. Une expérience formidable qui lui permet d’acquérir autonomie et liberté. Quand des soucis de santé l’obligent à rebattre les cartes, il prend conscience du lien essentiel qui existe entre bien-être et qualité de l’alimentation. Il se penche sur tout ce qui touche à la nutrition. Ce qui l’amène aux modes de cultures en général et plus précisément au travail d’Agricovert à Gembloux. Une coopérative engagée dans la défense d’une agriculture plus respectueuse des hommes et de l’environnement www.agricovert.be