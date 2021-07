Les plantations de plantes vivaces évoluent vers plus de naturel. Le jardinier les met en scène selon l’espace dont il dispose et ses rencontres horticoles.

Depuis quelques années, la manière dont les plantes vivaces sont utilisées a changé. Peu importe les variétés employées, l’aspect général des parterres s’est transformé. Dorénavant, la mythique mixed-border à l’anglaise est revisitée. Les larges aplats d’une même plante sont remplacés par des touches légères et dispersées afin de suggérer un effet plus naturel. Il est vrai qu’une fois la floraison d’une grande masse d’une même variété terminée, la fête est finie pour un bon moment. L’espace consacré aux fleurs dans les jardins s’étant réduit, la place manque alors pour organiser le relais. De surcroit, l’entretien de ces vastes bordures classiques suscite quelques appréhensions. La palette des plantes s’élargit ; elles sont installées en tache plus restreinte. Le jardinier multiplie de la sorte l’éventail des floraisons qui se relaient alors pour son plus grand plaisir.

© MPV/MNC

Un jardin de référence

Le jardin d’Hermannshof, à Weinheim en Allemagne est devenu depuis 1983 une référence internationale en matière d’utilisation des plantes vivaces et le berceau de ce qui est appelé le style naturaliste. Cassian Schmidt en est le directeur. Il est considéré comme le maitre de cette nouvelle vague et sa renommée est mondiale. Ses recherches sur les plantes et leurs combinaisons harmonieuses l’ont rendu célèbre. Son objectif est d’inspirer les jardiniers contemporains dans leur choix de vivaces. La sélection est basée sur différents critères : esthétique, résistance à la sécheresse, adaptation à des contraintes géologiques et climatiques spécifiques. Avec lui, les plantes vivaces regagnent la confiance des jardiniers. Leur réputation de plantes capricieuses et exigeantes en entretien est remisée aux oubliettes. Désherber et rééquilibrer la dynamique d’une plantation de vivaces reste évidemment d’actualité.

© MPV/MNC

L’emplacement

Il y a des plantes vivaces pour toutes les situations. En revanche, s’il s’agit de créer une plate-bande où les mettre en scène, l’idéal est de choisir un lieu bien ensoleillé et de préférence un peu abrité. Laissez votre imagination vous guider en tenant compte de plusieurs éléments : la hauteur des plantes, leur période de floraison, leur vigueur . Si le parterre est adossé à un mur ou une haie, laissez un espace suffisant pour circuler. La plupart des plantes se contentent d’une terre ordinaire ni trop humide ni trop sèche. Le terrain doit être perméable. L’humidité stagnante leur est souvent fatale. Avant toute plantation, il est préférable de bien désherber l’endroit et de l’amender. Un croquis avec le nom des plantes, leur couleur, leur moment de floraison aide à y voir plus clair. Placez devant les floraisons printanières, un sujet à floraison estivale. Ainsi quelques phlox devant les pivoines assureront le spectacle pour l’été et dissimuleront le feuillage vieillissant des pivoines.

© MPV/MNC

Vivaces d’été

© MPV/MNC

© MPV/MNC

Ce sont celles des vacances et des bouquets improvisés avec lesquels on décore la maison. La palette des couleurs est très étendue à cette saison. Côté pratique, un paillage limite la déperdition en eau. Supprimez les fleurs fanées régulièrement. Tuteurez car beaucoup s’écroulent sous les pluies diluviennes. Respecter les exigences culturales. Ainsi aconit, astilbe, astrance, hémérocalle apprécient un lieu modérément ensoleillé avec un sol frais tandis qu’achillée, armoise, campanule, delphinium, hélénie, lupin, lychnis, phlox, monarde sont adoratrices du soleil.

Quelques pistes parmi la pléthore de possibilités

- Campanula latifolia var. macrantha. Vaste tribu que celle des campanules. On y trouve de tout depuis des naines jusqu’aux grandes occupantes des fonds de parterres. Difficile d’imaginer un jardin sans elles. Leur couleur de base est le bleu mais il en existe aussi en blanc et en rose. La Campanula latifolia fleurit en juin juillet. D’une hauteur moyenne, sa tenue est plutôt exemplaire. Sa cousine Campanula lactiflora atteint une taille plus élevée et gagne à être soutenue.

- Lychnis chalcedonica, croix de Jérusalem ou croix de Malte, sa couleur est particulièrement vive. On le trouve en blanc, plus facile à marier mais aussi en orange ! Les lychnis sont des plantes à l’aspect assez sauvage qui conviennent aux parterres au look très naturel. Là aussi, le choix ne manque pas. Le lychnis le plus connu est probablement le Lychnis coronaria aussi nommé coquelourde. La variété blanche est très réputée mais moins vigoureuse que celle rouge magenta. Ils supportent mal le froid la première année s’ils sont mal enracinés.

- L’astrance avec son petit air nostalgique et romantique, a conquis le cœur d’un grand nombre de jardiniers. Peut-être est-ce dû à son appartenance à la famille des ombellifères. Elle est une vivace emblématique des jardins de curé. Des bouquets de fleurs blanches, rosées ou bordeaux sont entourés chacune d’une collerette de pétales à pointes vertes. Des étamines disposées en dôme en jaillissent. Une merveille de délicatesse à réserver à la mi-ombre en terre fraîche. Une multitude de variétés existe sur le marché. Astrantia major ‘Shaggy’ est une variété classique bien vigoureuse.

- Les Phlox. Un été sans phlox serait inimaginable. Ils sont irremplaçables pour apporter couleur et souvent parfum au jardin. La nature a été généreuse avec eux, il y en a de toutes les tailles et de presque toutes les couleurs. Ils apprécient les terres riches restant fraiches en été. Les plus connus sont sans conteste les Phlox paniculata. Il y en a de nombreux hybrides. Les Phlox maculata de taille plus modeste sont parfaits à l’avant des parterres. Phlox maculata ‘Omega’ et ‘Alpha’’ sont les plus courants.