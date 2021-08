Il s’en passe des choses entre les rangs de carottes et dans les parterres. Jardiner réserve des surprises. Bonnes ou mauvaises. Il est vrai que parfois faire le tour du jardin en apprend plus au curieux que de longs périples de par le monde. Alphonse Karr, romancier et journaliste de la fin du 19e a écrit un ouvrage intitulé “Voyage autour de mon jardin,” dans lequel il détaille l’émerveillement journalier que lui procure le lieu. Il conclut en regardant la vie qui s’y déploie sous toutes ses formes : “Mon Dieu que je suis donc riche ! “Le jardin est un lieu plein de découvertes et d’apprentissages. D’heureux et de moins heureux, c’est selon.

Les nématodes © MPV/MNC

Le feuillage d’une touffe de phlox commence à jaunir, certains légumes flétrissent, que se passe-t-il ? Anguillules, nématodes, voilà peut-être les coupables. Qu’est-ce exactement ? Il s’agit de vers minuscules invisibles à l’œil nu dont seule une petite minorité s’attaque aux plantes. Les autres participent à la décomposition des débris végétaux, ils sont détritivores. Certains sont même utilisés dans la lutte biologique, par exemple contre les vers blancs et les otiorhynques. Ces derniers sont des coléoptères, cousins du charançon dont les larves font de gros dégâts dans les racines. D’autres encore contre les limaces. Un des moyens de lutte préconisés est de cultiver des plantes dont les secrétions racinaires repoussent les nématodes : la plus connue étant la tagète ou œillet d’Inde. Le nématode des tiges du phlox n’attaque pas les racines. Par conséquent, il est prudent de les multiplier au départ des racines.

Maladies cryptogamiques

Brusquement les feuilles d’une plante perdent de leur splendeur et se couvrent de taches ou d’un feutrage blanc. Il est fort probable qu’il s’agisse d’une de ces maladies cryptogamiques type oïdium, botrytis et mildiou que redoutent les jardiniers. Des champignons assez fréquents hélas. L’un et l’autre se rencontrent sur un grand nombre de végétaux. Légumes, arbres, arbustes et rosiers. Ces maladies cryptogamiques sévissent surtout quand chaleur et humidité se combinent en fin d’été. Les tomates y sont très sensibles. C’est une des raisons qui poussent les jardiniers à les cultiver protégées par un toit. Mais il y a des années où cela ne change pas grand-chose. Éviter d’arroser directement sur les feuilles ainsi que de planter trop densément aide. Il faut que l’air circule bien entre les plantes. D’autres pulvérisent en prévention d’abord puis curativement une solution composée d’un demi-litre de petit-lait pour 4,5 litres d’eau ou une décoction de prêle. L’efficacité n’est pas garantie.

© MPV/MNC

Forficule © MPV/MNC

Le rôle de la coccinelle et de sa larve dans la lutte contre les pucerons est désormais bien connu. Celui du forficule ou perce-oreille un peu moins. Pourtant eux aussi sont des prédateurs de pucerons. La présence de ces petits animaux peut être encouragée dans les vergers comme auxiliaires. Offrez-leur des abris où se cacher le jour. Un pot de fleur retourné, rempli de paille et d’un peu de mousse extraite du gazon est un gîte idéal. Passez une cordelette attachée à un petit bâton par le trou de drainage. Elle servira pour suspendre le pot dans un arbre. La nuit venue, ils quittent leur base pour parcourir les branches à la recherche de proies. Avant de l’installer, posez le pot à même le sol d’un lieu ombragé où vous en avez repéré. Patientez le temps qu’ils s’installent dans votre gîte puis accrochez le pot là où c’est nécessaire. Ils apprécient la chair des prunes et des pêches donc ne les suspendez pas dans ces arbres à noyaux.

Bains d’oiseaux © MPV/MNC

En hiver, penser aux oiseaux est devenu un réflexe. Un peu moins lors de la belle saison. Trouver un point d’eau en été pour se désaltérer mais aussi pour le rituel du bain est essentiel à la survie de beaucoup d’oiseaux. Installer un bain d’oiseaux permet de les observer s’ébrouer et tout éclabousser lors de leur toilette. Un spectacle charmant. Les insectivores boivent peu mais les petits granivores ont besoin d’eau régulièrement car leur nourriture est sèche. Les oiseaux nettoient leur plumage des parasites lors de leur bain tout en l’humectant. Cela facilite la répartition de la sécrétion huileuse qui protège leurs plumes.

Remplissez d’eau une grande soucoupe en terre cuite de 3 à 4 cm de profondeur, comme celle que l’on glisse sous les pots de fleurs. Placez- la sur un support en hauteur à l’abri des chats, loin d’un buisson, dans un endroit calme et abrité. Les oiseaux doivent toujours avoir pied. Changez l’eau fréquemment.

Un curieux papillon © MPV/MNC

De loin en vol, on peut le prendre pour une tipule, l’un de ces grands moustiques à longues pattes assez inoffensif. De plus près, la petite merveille se révèle être un papillon d’un genre vraiment pas courant. Sa silhouette tout à fait originale et sa couleur permettent de l’identifier sans beaucoup d’erreurs possibles. Le corps et tous les autres organes sont d’un blanc neige magnifique. Plutôt actif à l’aube et au crépuscule, il ressemble au repos à une brindille. Sa chenille se nourrit surtout du liseron des champs mais aussi de celui des haies. C’est le Ptérophore blanc. Comme quoi, malgré son côté exaspérant, le liseron peut avoir du bon.