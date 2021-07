La taille des haies au jardin: lesquels, des téméraires ou des plus frileux, ont raison? Magazine Marie Noëlle Cruysmans Marie Pascale Vasseur © MPV/MNC

Au jardin, il y a les jardiniers téméraires et les plus frileux. Quand il s’agit de tailler, les premiers y vont résolument tandis que les seconds se posent mille questions.



En règle générale, la taille classique des haies et des topiaires à la cisaille ou avec un taille-haie ne pose pas trop de problèmes. Lorsqu’il s’agit d’arbustes à fleurs, les choses peuvent s’avérer moins simples. Une approche au cas par cas est parfois nécessaire. Dans la nature, pas de taille si ce n’est un élagage naturel par le vent. Il existe des cultures où la taille se révèle indispensable pour stimuler la croissance et la floraison comme pour les fruitiers. Au jardin ornemental, l’idéal est de pouvoir intervenir un peu au gré des nécessités après chaque grande vague de floraison