Les églantiers sont les rosiers sauvages les plus communs en Europe. Ce furent les premières roses cultivées dans nos régions avant l’arrivée des rosiers galliques et des roses de Damas. Par la suite, les rosiers botaniques ont été longtemps délaissés au profit de variétés plus spectaculaires et plus florifères. Aujourd’hui, le style naturel est à la mode. Ces rosiers auxquels on ne prêtait plus guère d’attention sont redécouverts tant pour leur simplicité que pour leurs fruits ou leurs teintes automnales. Autrefois, ils formaient, au détour des haies, un couvert très apprécié des oiseaux et du gibier.