De nom latin Symphytum officinale, cette vivace d’une rusticité à toute épreuve peut atteindre, au summum de son développement, plus de 1 m de hauteur. Ses feuilles sont couvertes de poils rugueux. Ses fleurs en forme de tubes apparaissent dès la mi-mai et sont pendantes. Elles sont le plus souvent pourpre violacé, mais peuvent parfois être blanches ou roses. Cette floraison se poursuit jusqu’en juillet.

Où planter ?

Au jardin, on lui choisira un emplacement ensoleillé à mi-ombragé. Peu difficile sur la qualité du sol, la consoude marque malgré tout une préférence pour les terres gardant une bonne fraîcheur, pour ne pas dire une bonne humidité durant la belle saison. D’ailleurs, il est important d’arroser régulièrement les jeunes consoudes durant les deux années qui suivent la plantation. Il n’est donc pas étonnant de rencontrer la consoude officinale chez nous dans les fossés, au bord d’une rivière ou d’un ruisseau, dans les prairies humides où elle côtoie parfois la belle reine-des-prés. De croissance assez rapide, la grande consoude forme souvent de belles et denses colonies.

© Adobestock

Pour les abeilles, le compost et le paillage

La consoude est une excellente plante nectarifère très appréciée des abeilles et des bourdons notamment. Rien que pour cette raison, elle mérite une place de choix au jardin. C’est aussi un efficace accélérateur de compostage. Riches en potasse, ses feuilles doivent être disposées entre les différentes couches du compost.

Il est également possible de pailler le sol avec ses feuilles fraîches de la consoude, aussi bien au potager que dans les parties ornementales du jardin. Ce paillage empêchera la prolifération des herbes indésirables tout en apportant de la potasse lorsqu’il se décomposera progressivement. La potasse, pour rappel, favorise la formation des fleurs et des fruits. On a aussi pu observer que la vie du sol est bien plus dense là où le paillage était constitué du feuillage de Symphytum officinale. Le purin de consoude est aussi réputé. Véritable fortifiant des plantes, ce purin permettra à ces dernières de mieux résister aux maladies les plus courantes.

Mais comment fabriquer ce fameux purin ? Il suffit de récolter 1 kg de feuilles fraîches qu’on hache finement avant de les faire tremper pendant 12 jours dans 10 litres d’eau de pluie. Il ne restera plus qu’à le filtrer.

La plante de la semaine: adoptons les Thalictrum!

Autrefois appelés populairement pigamons, les Thalictrum sont des vivaces de toute beauté et qui plus est assez faciles de culture. Malgré leurs innombrables qualités, il est rare de les rencontrer dans les jardins. Leur feuillage lisse est d’un beau vert bleuté, tandis que les fleurs sont dépourvues de pétales : elles sont donc composées uniquement d’étamines. Cette curieuse mais très belle floraison intervient en juin-juillet. Les Thalictrum atteignent de 1 m à 1,20 m de hauteur en moyenne tout en n’oubliant pas le géant de la famille, le Thalictrum Elin et ses 2 à 2,5 m.

© Adobestock

Très gracieux, les pigamons s’associent merveilleusement bien avec les ancolies, les pieds-d’alouette ou encore les trolles et les hémérocalles. Ces vivaces parfaitement résistantes au froid poussent dans un sol léger, riche en humus et à tendance un peu acide. Elles aiment le soleil si le sol reste suffisamment humide sinon on les installera à mi-ombre. La multiplication des pigamons se fait principalement par division des touffes adultes en septembre, une opération un peu délicate parce que l’enracinement des Thalictrum est souvent assez peu fourni. Des coups de cœur ? Thalictrum aquilegifolium aux feuilles d’ancolie et aux fleurs rose lilas, le Thalictrum flavum glaucum pour sa floraison jaune et le Thalictrum petaloideum Ghent Ebony pour son feuillage glauque teinté de brun et ses fleurs blanches.

Les petites bêtes du jardin

La palombe

© Adobestock

La palombe est l’autre nom du pigeon ramier. Cet oiseau de grande taille atteint de 40 à 42 cm de long pour un poids avoisinant les 500 g. Chacun d’entre nous a déjà eu l’occasion de voir cet oiseau perché au sommet d’un arbre ou d’un poteau électrique.

Outre sa taille, la présence d’une large bande blanche sur chaque aile et d’une tache blanche de chaque côté du cou rend le ramier impossible à confondre avec d’autres oiseaux. Le roucoulement de la palombe est un classique du genre. Par contre, le vol nuptial du mâle est plus original : il monte puis fait claquer ses ailes avant de redescendre en planant.

Après l’accouplement a lieu la construction du nid, on ne peut plus rudimentaire. Il est construit dans un arbre assez grand, mais l’occupation d’un nid déjà existant (celui d’une corneille par exemple) n’est pas rare. La femelle pond deux œufs blancs

qui seront couvés par le couple. Les jeunes naissent après 18 jours et quitteront le nid après 3 ou 4 semaines, mais les parents continueront à les nourrir jusqu’à ce qu’ils sachent bien voler. Deux pontes peuvent avoir lieu chaque année, entre avril et juillet.

Le ramier se nourrit de baies, de bourgeons et de fleurs, sans oublier les graines qu’il aime picorer au sol. Parfois, de petites bestioles peuvent figurer au menu. Il est peu apprécié des jardiniers à cause de sa voracité à la période des cerises.

Le saviez-vous ?

© Adobestock

Géranium et pélargonium sont parents puisqu’ils appartiennent à la même famille, celle des Géraniacées. Ce sont pourtant des genres si différents qu’il devrait être impossible de les confondre. Les pélargoniums proviennent en général d’Afrique du Sud et ne sont pas rustiques dans nos régions alors que les géraniums le sont quasiment tous. Ce que nous appelons très souvent “géraniums” sont en réalité des pélargoniums. C’est le cas de ces plantes très florifères qui remplissent nos jardinières et potées durant tout l’été. Les vrais géraniums sont des vivaces qui ornent nos massifs et, parmi eux, la star depuis quelques années est le géranium Rozanne.