Dans le domaine des maladies des tomates et des pommes de terre, c’est sans conteste le mildiou qui est la plus redoutée des jardiniers. Le champignon responsable est le Phytophtora infestans. Ses spores arrivent par les airs lorsqu’il fait humide, ce qui a été le cas cette année. Le mildiou peut se déclarer relativement tôt dans la saison, en juin-juillet et son attaque est souvent foudroyante. Une plantation de tomates peut être anéantie en quelques jours.