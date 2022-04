C’est une question qui revient régulièrement pour ne pas dire toutes les semaines. Les jardiniers sont désespérés de voir leur pelouse, leurs massifs ou leur potager se couvrir de monticules de terre. Avant toute chose il faut savoir que les taupes, petits mammifères de nos régions, sont surtout en activité “visible” à l’automne, mais aussi, et je dirais même surtout, au printemps. Même si nous avons déjà abordé le sujet, il semble intéressant de donner des conseils supplémentaires pour éloigner ces petites bêtes des zones cultivées du jardin.

Des odeurs qu’elle n’aime pas ?

Si la taupe est quasiment aveugle, elle compense ce handicap par un odorat d’une efficacité redoutable. Pour la faire fuir, vous pouvez donc enfouir le plus profondément possible dans la galerie une gousse d’ail quelque peu broyée. La litière de chat usagée, une litière totalement biodégradable bien entendu, versée dans les galeries va éloigner rapidement l’animal. Moins connue est cette technique qui consiste à enfouir des poils de chien (un toiletteur sera heureux de vous en fournir) dans les galeries. Pour la taupe ces poils ont une odeur de prédateur et donc elle fuit l’endroit.