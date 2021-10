À cette période de l’année, le besoin de planter se fait ressentir chez de nombreux jardiniers. C’est le cas de Monsieur Bercier, de Verviers, qui demande si on peut déjà planter des arbres et arbustes à racines nues.

“À la Sainte-Catherine tout bois prend racine,” un dicton très populaire et connu de tous les amoureux du jardin. Mais difficile d’attendre le 25 novembre pour commencer des plantations. Et pourtant.

Pourquoi attendre la fin novembre ?

Il est important d’attendre que la végétation soit en phase de repos avant de commencer la plantation des arbres et arbustes – d’ornement ou fruitiers – au jardin. Il en est forcément de même chez les pépiniéristes et producteurs. Une bonne reprise est ainsi garantie, pour peu que vous respectiez scrupuleusement les exigences culturales des espèces choisies. Autre avantage, les arbres et arbustes à racines nues sont nettement moins coûteux que ceux vendus en conteneurs.

Que peut-on planter fin octobre ?

Outre les vivaces rustiques qui viendront combler les trous dans les massifs ou entrer dans la composition d’un nouveau parterre, les arbustes et arbres à feuillage persistant peuvent être mis en place à cette période de l’année. Et de penser en premier lieu aux conifères, petits ou grands, même si ces plantes n’ont plus la cote auprès des jardiniers. Mais il existe bien d’autres espèces qui peuvent prendre place dans le jardin et apporter une note “perpétuelle” au décor. Les Buxus (buis), Aucuba, Ilex (houx) dont le très fructifère J.C. Van Tol, Viburnum (viornes) comme le laurier-tin, Choisya (oranger du Mexique) bien plus résistants qu’on se l’imagine. Et puis n’oublions pas les Mahonia à floraison hivernale comme Media Charity ou le plus fragile mais magnifique Mahonia x eurybracteata Soft Caress de petite taille, au feuillage très doux et fleurissant en octobre-novembre. Il faudra réserver à ce petit bijou un endroit abrité des vents froids et du soleil brûlant.

Et les rhododendrons ?

Les rhododendrons, un groupe dans lequel se trouvent aussi les azalées, ont toujours été appréciés pour leur somptueuse floraison. Il faudra simplement éviter l’espèce Rhododendron ponticum qui est classée parmi les espèces exotiques envahissantes dans de nombreuses régions. Portez plutôt votre choix sur les sublimes Rhododendron yakushimanum ou encore sur le petit mais mignon et précoce Rhododendron impeditum qui fleurit bleu violacé dès le mois de mars. Comme les Pieris et les Skimmia, les rhododendrons exigent un emplacement mi-ombragé et, surtout, une terre acide. La Sainte-Catherine ?

La plante de la semaine: belle lanterne japonaise © stock.adobe.com

Cette vivace était présente dans la plupart des jardins il y a quelques décennies. Elle est ensuite tombée dans l’oubli mais actuellement elle connaît un regain d’intérêt, notamment dans les jardins un peu sauvages. Botaniquement appelée Physalis alkekengivar. Franchetii, cette plante est surtout connue sous ses noms populaires de lanterne japonaise ou d’amour-en-cage. Si son feuillage ressemblant à celui de l’épinard est banal et sa floraison assez insignifiante, sa fructification est, par contre, de toute beauté. Le calice est d’abord très petit, puis grandit peu à peu avant d’englober entièrement le fruit qui a la forme d’une cerise. Ce calice, vert quand il est jeune, se colore en rouge orangé à l’approche de la maturité. Son diamètre atteint alors 6-7 cm et n’est pas sans rappeler une lanterne japonaise, d’où son nom populaire le plus répandu. Ce physalis n’est pas difficile de culture, mais il marque une préférence pour les sols secs, calcaires voire pierreux. Dans les terres humides, le calice a tendance à être nettement moins coloré. Le soleil ou la mi-ombre sont des expositions appréciées par cette vivace. Si la plante se plaît dans son nouveau milieu, à savoir votre jardin, elle peut devenir assez envahissante de par ses nombreux rejets. Parfaitement rustique (-20 °C), elle se multiplie soit par récolte des drageons en automne ou au début du printemps soit par semis en avril-mai.

Les petites bêtes du jardin: le merle noir © stock.adobe.com

Au début du XIXe siècle, le merle vivait dans les bois tant il était farouche. Progressivement, il s’est adapté aux modifications issues des activités humaines et a appris à en tirer le meilleur parti. Après avoir colonisé les villages, il s’est hasardé dans les faubourgs avant de pénétrer au cœur des villes. Actuellement, on le rencontre quasiment partout. Chaque couple se choisit un territoire lui garantissant la grande majorité de ses besoins, c’est-à-dire nourriture, dortoir et emplacements pour nidifier. Ce couple, sauf en cas d’urgence, ne quittera plus ce territoire, un fief qui sera défendu avec acharnement. Tout le monde connaît les comportements et les cris typiques d’un merle se sentant en danger ou voulant défendre son territoire.La femelle construit généralement son nid à 1 ou 2 m de hauteur parmi les branches d’un arbre, d’un arbuste ou dans le feuillage dense du lierre. La première ponte (quatre ou cinq œufs) a lieu au début du mois d’avril. Les jeunes merles quitteront le nid trois à quatre semaines après leur naissance. Si vous les voyez au pied d’un buisson et ne sachant pas encore voler, n’imaginez pas qu’ils sont tombés du nid. Observez bien la situation et vous verrez rapidement apparaître les parents venant donner la becquée. À noter que les merles peuvent avoir de deux à quatre couvées par an.

Le saviez-vous? © stock.adobe.com

Le sol est un milieu très vivant: vers de terre, larves, micro-organismes… Ce qui est nettement moins connu, c’est qu’il regorge de champignons. À tel point qu’on peut en comptabiliser plus d’un million par gramme. Souvent microscopiques, ils transforment, eux aussi, la matière organique en humus. Certains sont capables de digérer la cellulose contenue dans la matière organique qu’on apporte à la terre, tandis que d’autres digèrent la lignine (substance contenue dans le bois). Ils rendent les oligo-éléments assimilables par les plantes. Malheureusement, quelques-uns sont pathogènes et provoquent des maladies.

Oui, oui, on peut encore planter à cette période!stock.adobe.com