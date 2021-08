Se promener au jardin dans la chaleur de l’été est un moment magique. Les fruits se colorent et se récoltent peu à peu. Les fleurs bourdonnent d’insectes et composent des tableaux chatoyants. Le jardinier, pas trop mécontent de lui, admire tandis qu’il veille sur ses ouailles. Il s’active tout à son plaisir, attentif à chacun, tuteurant et redressant ici, retaillant là-bas. Puis, les pluies d’orage et les hordes de limaces qui leur succèdent viennent saccager ses rêves. Bon prince, il essaie de faire contre mauvaise fortune bon cœur. L’été est un moment béni et il a décidé d’en profiter pleinement.

Coup de peigne

Le cycle des plantes les amène à produire des graines. Elles continuent donc à fleurir tant que leur but n’est pas atteint. Ce qui explique que si vous supprimez consciencieusement les fleurs fanées avant qu’elles ne montent en graines, vos plantes continueront à fabriquer des boutons floraux. Ainsi, lorsque vous vous absentez quelques jours, procédez avant votre départ à un toilettage général de vos massifs et jardinières. À votre retour de nouvelles fleurs sont alors prêtes à fleurir. Pensez également à rabattre les vivaces qui ont terminé leur floraison. Cela peut sembler curieux mais il n’en est rien. Il s’agit tout simplement de nettoyer les vivaces dont la floraison est finie. C’est le cas notamment des géraniums vivaces et des alchémilles. La plupart des plantes rafraîchies de cette façon sont des plantes vivaces couvre-sol. De jeunes feuilles vont apparaître et éventuellement une nouvelle floraison. Les tiges fanées des grandes vivaces campanules, juliennes et phlox peuvent aussi être rabattues.

L’engrais est-il nécessaire ?

Se pose alors inévitablement la question des engrais. Est-il obligatoire ? Dans un pot ou une jardinière, la terre n’est pas suffisamment riche que pour soutenir le fleurissement de ses occupants durant toute la belle saison. Beaucoup d’annuelles ont la capacité de fleurir longuement mais un petit coup de pouce peut les aider. Il existe une multitude d’engrais pour jardinières. Certains sont à diluer dans l’eau d’arrosage, d’autres s’incorporent au terreau lors de la plantation. Inutile de dépasser la dose prescrite. Les plantes et le substrat ont une capacité d’absorption non extensible. Ce sont les micro-organismes qu’il contient qui rendent assimilables par les racines, les éléments nutritifs des engrais. Économiser sur le terreau est donc à éviter. S’il est mauvais, rien n’y fera. On pourra y ajouter tous les engrais imaginables, les plantes y végéteront. C’est la nature même du produit qui ne convient pas. Les substrats bas de gamme se compactent sous l’effet des arrosages et les racines s’asphyxient.

Dans toutes les publications concernant le potager, on met en évidence le rôle des légumineuses. Ces plantes enrichissent le sol et permettent à leurs voisines ou aux plantes qui leur succèdent de pousser mieux grâce à l’azote qu’elles captent dans l’air et stockent dans le sol. Certaines sont des arbustes comme le Lespedeza, des plantes vivaces comme le Galega officinalis et le lupin. Il existe aussi des légumineuses à semer connues sous le nom d’engrais vert.

Le trèfle est probablement le plus célèbre. Des graminées à gazon sont aujourd’hui associées à une variété unique de micro-trèfle gazonnant sous le nom de Micro-Clover. Nourri en permanence, le gazon est ainsi plus vigoureux, plus dense, plus tolérant à la sécheresse et au piétinement. Parmi les légumineuses, le lotier corniculé, Lotus corniculatus, est parfois utilisé dans les prairies humides sauvages. Son enracinement profond améliore la structure du sol et le décompacte. Mais il n’est pas le seul. Tant s’en faut. Ainsi la phacélie, la moutarde, le trèfle incarnat etc. Les insectes sont ravis et le jardinier aussi.

La taille d’été des lavandes

Les lavandes font très certainement partie des plantes phares des jardiniers. Notre météo n’est pas toujours à la hauteur de leurs exigences. Il suffit d’avoir vu un beau champ de lavandes dans le sud de la France pour comprendre leurs préférences. Du soleil, une terre pas trop riche, surtout pas lourde et gorgée d’eau. Chez nous, pour les réussir, le mieux est probablement de les planter au sommet d’un muret. Elles supporteront mieux le froid hivernal grâce au drainage. Les multiples variétés de lavandes permettent de disposer de plantes de tailles et de coloris variés. Les lavandins, L. x intermedia, forment des touffes de 80 cm alors que les lavandes vraies, L. angustifolia dépassent rarement 50 cm en fleurs. Leur parfum est différent également. Le lavandin a un parfum plus fort et camphré. Dans les deux catégories, plusieurs sortes d’épis floraux et de couleurs existent.

Tailler la lavande après la floraison permet à la plante de se ramifier, c’est-à-dire de former de nouvelles branches et de garder une silhouette dense et fournie.

Les fleurs des lavandes sont groupées en épis dressés au-dessus des feuilles. Une fois la floraison terminée, les tiges défleuries sont recoupées quand elles n’ont pas été cueillies pour en faire des bouquets. Si la lavande n’est pas taillée régulièrement, les branches s’affalent et la partie inférieure du pied se dénude. Il faut toujours tailler au-dessus de quelques feuilles, jamais sur le bois nu, sans quoi la plante périt.

La lavande ne demande aucun engrais particulier sauf en terre très pauvre. Évitez les paillages qui se gorgent d’eau de pluie.