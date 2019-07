L’Aude, c’est un peu l’autre pays des Belges. "On y partage les mêmes valeurs, l’amour pour la fête et la convivialité" , explique Laetitia Laroche, adjointe au maire de la Ville. "On recense d’ailleurs d’année en année une affluence toujours plus importante de la clientèle belge, qui aime y séjourner pour ses vacances. Nous sommes dès lors très honorés de pouvoir organiser la fête nationale belge le 21 juillet et nous sommes convaincus que cet événement sera pérennisé pour devenir un rendez-vous incontournable de l’été, favorisant les rencontres et les échanges entre Belges et Français."

