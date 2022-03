Il y a tout dans le Trek Nature Grand Paradis Vanoise pour séduire les amoureux de montagne. Des panoramas verdoyants et rehaussés par des lacs d’altitude du Val d’Aoste, le décor minéral des hauts cols transfrontaliers ou encore le charme des arrêts en refuge, qui offre chacun une expérience nouvelle et différente en fonction de l’hôte et du lieu de ce parcours qui a pour objectif d’être un trait d’union entre l’Italie et la France.