Rafraîchir ses boissons en été, c'est la grande question. Voici un conseil prodigué par l'Afsca pour y parvenir en un rien de temps et sans glace ni frigo : enroulez une serviette humide autour de la bouteille et mettez-la au soleil, l'eau s'évaporera et extraira ainsi la chaleur de la bouteille.

Vous appréhendez la nuit qui arrive ? Essayez cette méthode que détaille le journal Sleep Medicine Reviews : un lien vient d'être établi entre le fait de prendre un bain deux heures avant de se coucher et une qualité de sommeil décuplée. Mais pour cela il est nécessaire que celui-ci soit à une température de 40 à 42,5 degrés.

Le bain agit sur la température interne du corps. En activant la circulation sanguine à nos extrémités, l'eau aide notre corps à évacuer la chaleur et permet à notre température corporelle de baisser. Cette baisse de température indique à notre corps qu'il est l'heure d'aller se coucher !

De l'air frais ! La société IDEWE spécialisée dans la prévention et la protection au travail a remis aux entreprises quelques petits conseils pratiques pour que la chaleur ne soit pas trop suffocante au bureau. Parmi ceux-ci, il y en a un qui vaut son pesant de fraîcheur et qui peut être utilisé à la maison. Il s'agit de transformer son ventilateur en climatiseur. On place deux grandes bouteilles d'eau congelées devant le souffle ou même un bol de glaçons. L'air qui va vous effleurer sera étrangement semblable à celui d'un climatiseur !