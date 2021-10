Un trio de papas belges a tout plaqué il y a 2 ans pour lancer KIDYWOLF, une start-up de jouets "Design and fun" pour petits et grands enfants. Le catalogue Kidywolf rejoint l’esprit de meute des mouvements de jeunesse. “On aimait cette idée d’acceptation de chacun dans une famille. Kidywolf est donc notre meute de petits louveteaux."

KIDYWOLF, c’est le pari fou d’une bande de potes qui a créé sa boîte en mars 2019. Objectif de ces trentenaires ? Se challenger et apporter des nouveautés dans l’industrie du jouet, en créant une marque dont le but est d’innover dans des produits amusants et beaux ("les enfants ont aussi le droit d’avoir quelque chose de joli, tout comme les parents, plutôt que d’avoir un truc horrible qui traîne partout"), permettant une interaction entre les différentes générations. "C’est une vraie histoire d’amitié et de famille", nous confie Gary Garnier-Guisgand, un des trois papas cofondateurs. "Car Dimitri Georgis est mon meilleur ami d’enfance et Nicolas Wauters est mon beau-frère. Nicolas bossait dans les sons et luminaires, Dimitri dans le luxe et moi dans le plastique. On avait tous des rôles différents avec développement marketing soit Belux, soit Europe, soit à l’international. "On avait une vraie stabilité, on était tous cadres supérieurs et manager d’équipe mais on a tout plaqué !"