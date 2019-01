Partir sur les mers pour un voyage XXL à la découverte des 5 continents, s'offrir un voyage entre terre et mer à la découverte du vin et de la gastronomie française ou découvrir les paysages à couper le souffle du Spitzberg sur un voilier, ça vous change d'un plouf dans la piscine d'un bateau de croisière...





On peut trouver beaucoup de satisfaction à voyager sur la mer, sur un bateau de croisière, pour aller de port en port pour y jouer les touristes d'un jour. Et profiter de la "dolce vita" à bord. Petite parenthèse festive sous le soleil. Oui, la croisière s'amusera toujours. Mais pour certains, il manque ce petit supplément d'âme que l'on peut plus facilement retrouver dans les voyages "sur terre". Heureusement, les croisièristes font beaucoup évoluer leur proposition depuis quelques années. Et le luxe s'invite aussi sur mer. Une bonne perspective puisque le nombre de Belges qui choisissent de réserver des vacances de luxe a augmenté de 50% l’année dernière. C’est en tout cas ce qu’il ressort d’une analyse des statistiques de réservation du tour-opérateur Pegase.

Voici trois voyages qui apportent assurément une autre façon de vivre une croisière.





Un tour du monde à bord d'un gros bateau

Ils sont 45 Belges mais 2300 croisiéristes au total à avoir pu mettre entre parenthèses 3 mois et demi de leur vie (et avoir pu se le permettre) pour partir sur le Costa Luminosa le jeudi 10 janvier dernier. Depuis Marseille, ils sont partis à la découverte des 5 continents, sur 3 océans pour découvrir 43 destinations… Retour prévu à Venise le 27 avril prochain.

Il s’agit de la douzième de ces croisières organisées par Costa Croisières depuis 2011, inspirée par le grand succès de ce voyage dans les années 1970. Depuis 2011, environ 60 000 passagers ont participé à au moins un des trois volets «Tour du monde», dont environ 14 000 Français, 12 000 Allemands et plus de 11 000 Italiens.

Sur le Costa Luminosa, 1300 personnes partent faire le tour du monde pendant 3 mois et demi. Un voyage qui les mènera dans 45 pays ! © DR



La croisière autour du monde 2019 de Costa Luminosa visitera des destinations au Brésil, en Argentine, au Chili, sur l'île de Pâques, en Polynésie, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, au Sri Lanka, en Inde, à Dubaï, à Oman et en Jordanie, toujours en direction ouest. C'est un vrai parcours XXL à travers le monde qui s'accompagne d’un programme à bord spécifique, que ce soit en termes de gastronomie, de divertissements (animations, soirées, menus empreints de la culture des pays traversés pour prolonger l’expérience à bord) et d’encadrement avec un équipage formé spécialement pour ce voyage au long cours.

Les touristes qui souhaitent rejoindre le voyage 2019 le peuvent encore en rejoignant le Chili pour ensuite naviguer vers Polynésie, Nouvelle-Zélande, Australie, Indonésie, Singapour. Un total de 42 nuits à partir de 5399€. Infos ICI.

Les réservations sont déjà ouvertes pour les croisières autour du monde de 2020 avec un itinéraire dédié à l'Afrique et à l'Amérique, à destination de l'Inde, des Maldives, de l'Afrique du Sud, de la Terre de Feu, du Chili, du Pérou et de New York. A partir de 13 769€, 106 nuits, infos ICI

> Infos et rés. : www.costacroisieres.be





Une croisière ciblée sur le thème de la gastronomie et de l'oenologie

Les croisières Ponant ont du luxe à revendre mais elles proposent aussi beaucoup de croisières avec des thèmes de niche qui plairont aux amateurs de sport, de découvertes, d'activités, bref, tout ceux qui aiment bouger, découvrir et apprendre. Depuis fin 2018, la compagnie française a développé une croisière exquise, c'est le mot, puisqu'elle a été réalisée en partenariat avec Ducasse Conseil et Château Latour. Objectif : faire vivre aux hôtes du bateau un voyage ponctué d’escales au cœur de vignobles d’exception et de villes au riche patrimoine culturel, le long des côtes atlantiques.

Durant ce périple, les passagers auront le loisir de déguster deux dîners de gala préparés par les chefs Xavier Boireau (restaurant Rech, véritable institution de la mer à Paris) et Francis Fauvel, de Ducasse sur Seine, le premier bateau-restaurant de croisière électrique.

Les bateaux Ponant sont équipés d'un salon d'observation qui permet de profiter des panoramas magnifiques qu'offrent les croisières le long des côtes. © PONANT/Christophe Dugied



Le fromage en France a aussi tout son intérêt : à bord, Bernard Antony sera aussi présent pour poposer un buffet de fromages affinés d'exception et échanger avec les passagers sur l'objet de sa passion. Géographe et historien du vin, Jean-Robert Pitte et le sommelier Eric Beaumard seront également de la partie pour des conférences autour de l’œnologie et de l’histoire viticole française.

Après s’être rendu à Porto, notamment pour visiter les chais de la Maison Taylor’s, l’une des plus prestigieuses maisons de vin de la ville, située en bordure du Douro, L’Austral lèvera l’ancre en direction de Saint-Jean-de-Luz, à la découverte du Pays basque, avant de remonter l’estuaire de la Gironde pour faire escale à Pauillac. C’est là-même que de très beaux domaines des appellations saint-estèphe, margaux , pauillac, ouvriront leurs portes, au gré des visites et dégustations.

> Croisière "Saveurs, vignes & océan". De Lisbonne à Honfleur, du 13 au 22 avril 2019, 9 nuits à partir de 4 230€. Infos sur le site du Ponant





Une croisière photogénique et forte en émotion en voilier dans les zones polaires

On est au bout du monde et pourtant... dans le même fuseau horaire que la Belgique et à 5h de Paris. Là-bas, c'est le Spitzberg, la principale île de l'archipel norvégien du Svalbard, terre d'exploration des grands noms du XIXe siècle comme Roald Amundsen entre autres. Destination de plus en plus tendance et pourtant toujours aussi renversante de beauté et de pureté. Continents Insolites a décidé d'emmener les curieux visiter en voilier ses pics enneigés, ses fjords et ses glaciers gigantesques mais aussi voir les ours polaires qui peuplent la région ainsi que les morses et les autres oiseaux marins.

© DR



Sur le Rembrandt van Rijn, un beau trois mâts au charme d'ancien schooner, les pssagers peu nombreux découvriront le Spitzberg sur un autre rythme et surtout différemment qu'à bord d'un bateau de croisière classique puisque le voilier peut aller dans des zones inaccessibles aux plus gros bateaux. Paysages à couper le souffle, animaux sauvages dans leur environnement, découverte des coutumes et des techniques du temps des baleiniers, toundra : ces paysages glacé aux portes du grand Nord ne peuvent que vous émouvoir profondément. A bord, l'ambiance est chaleureuse et les cabines confortables sur un bateau équipé pour affronter toutes les glaces !

> 12 jours, à partir de 2400€ par personne (hors vols). Infos ici, sur le site de Continents Insolites