On a trouvé un webinaire gratuit plein de trucs et astuces pour ranger vêtements et chaussures de manière optimale. Libérez votre soirée du mercredi 24 juin!

Il ne dure que 20 minutes mais cela devrait être assez pour changer un peu votre intérieur. Après plusieurs mois à vivre, travailler et cocooner, certains ont pris le temps de ranger et de désencombrer leur maison, d'autres... pas du tout. Et depuis quelques temps, la vie presque normale a repris ses droits... et parfois le foutoir avec ! Pour donner un coup de frais à son intérieur et retrouver un esprit plus zen, rien ne vaut des bons conseils de professionnels. C'est ce qu'a décidé d'offrir Camber à toutes les personnes intéressées par des conseils de base.

Dans ce premier webinaire centré sur le rangement et l’organisation de la maison, deux coachs professionnelles (une en flamand, l'autre en français, on peut choisir), donnent des trucs et astuces pour acquérir de nouvelles idées de rangement sur-mesure et organiser son dressing, maîtriser sa pile de souliers et trouver une place pour vos tenues de sport. De quoi se mettre le pied à l'étrier et profiter de vos vacances d’été dans un espace plus aéré !

> En pratique : mercredi 24 juin à 20h30 (20 min.), gratuit mais inscription obligatoire : pour le coaching francophone: https://camber.be/fr/camberclub et pour le coaching néerlandophone: https://camber.be/nl/camberclub