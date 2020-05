Collier de nouilles 2.0, porte-photo facile à faire, un scrub avec du sel de mer : voici des idées de bricolage à faire en s’amusant avec les enfants.

Cette année, pas de cadeaux de fête des Mères préparés à l’école… Ce qui n’empêche pas d’avoir des idées à réaliser à la maison, que le papa, les partenaires ou un membre de la famille peuvent initier. Et comme les merceries sont rouvertes, on peut facilement se procurer un peu de matériel manquant… Voici quelques idées pour gâter les mères. Le bon conseil de Laidya Van Thieghem, qui propose cre@box, des box et abonnements de bricolage pour les enfants selon leur âge : regarder les propositions de Pinterest pour s’inspirer !

Une fleur de compliments. Cela fait toujours autant plaisir, avec un beau dessin à la clé. On peut aider son enfant à réfléchir à "Maman tu es…" (des idées sur le blog de bloghoptoys.fr) ou encore à écrire un petit poème comme celui-ci.

Jouer avec les photos. Les enfants adorent se mettre en scène, alors autant les laisser déborder d’imagination en jouant avec les photos d’eux-mêmes. Et regardez, c’est tellement facile de fabriquer un porte-photo..

Envoyer une carte postale fun. Avec Fizzer notamment, on peut faire des montages entre des "frames" et des photos familiales, envoyées par la poste ; c’est faisable en quelques clics et vraiment ludique pour toutes les mamans (et les enfants, même adultes !) > Fizzer le site

Réinventer le collier de nouilles. En les colorant de doré et fluo, en utilisant des farfalle, c’est l’effet assuré.

Fabriquer un produit de beauté. C’est Sylvie Droulans, la spécialiste du zéro déchet, qui livre des "recettes" toutes simples dans son livre Zéro Déchet - Guide pratique pour la maison. Comme ce gommage sucré-salé : 4 cs de sucre en poudre - 1 cs de gros sel - 2 à 3 cs d’huile végétale (jojoba, huile d’olive…) - 3 gouttes d’huile essentielle de lavande (optionnel). On mélange tous les ingrédients. Pour 1 à 2 gommages du corps entier (se conserve quelques jours seulement).

