Cela devient (un peu) urgent de se bouger. On vous aide.

Un parfum bien choisi. Comment ? En écoutant les conseils (aventureux, classiques, tendance selon la personnalité paternelle) de 3 Beauty Advisors de Ici Paris XL. Facile, instructif et les délais de livraison sont rapides. Notre parfum chouchou : "This is Us" de Zadig et Voltaire, 52,90 € pour 30 ml avec échantillon gratuit pour tester et échanger éventuellement.

Un slibard rempli d’abeilles (ou d’ours) : les slips ou boxers de la marque belge Le Slibard, on les adore : tout bio, éthiques, ils soutiennent en plus des associations de défense des animaux, 2 boxers pour 54 € en box cadeau ou 29 € l’unité sur leslibard.com.

À boire. La bière Omer en box de 2 grandes bouteilles et deux verres pour fêter ça ensemble, àpd 13,95 € (et 5,95 € de frais de livraison, gratuit au-dessus de 49 €). Ou faites-lui découvrir un "spiritueux" sans alcool qui vaut le détour : Gimber chez Kazidomi, 24,95 €.

À manger. Et le plat gagnant est… le burger selon Deliveroo. Le service de livraison s’est associé à Carrefour pour proposer une Father’s Day Box. Ou on commande par exemple la box Be Made At Home de Be Burger, on peut reproduire l’emblématique burger Brussels, accompagné de ses frites précuites, en seulement 10 minutes. En vente sur www.beburger.be, 27,50 €.

Des douceurs. En tablettes de chocolat, signées Meurisse, la plus ancienne marque de chocolat belge qui propose 8 tablettes de 100 g faites de cacao provenant de différentes origines et bio. On commande sur www.meurisse.com, 35 €. Ou les pralines délicieuses au massepain enrobées de chocolat par Louis d’Anvers rassemblées dans des boîtes tellement jolies et so luxe pour 12,50 € les 400 g. Livraison 24 h ouvrées sur louisdanvers.be.

Du café. La Nespresso Box de la marque belge Cantata, 19,95 € est très sympa. Sinon, on rend sa tasse encore plus trendy, avec le mousseur à lait de Domo, 59,95 €, livré en trois jours sur domo-elektro.fr pour un papa barista.

Des produits rafraîchissants. Et pour ça, il y a Lush et ses produits plein de pep : Rad Dad pour un papa rasé de près et mentholé, 22 € sur lush.com sous 24 h ouvrées.