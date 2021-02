))D’après le dictionnaire, une rocaille est un terrain plein de pierres ou une composition d’architecture rustique imitant l’élément minéral ou végétal. Les deux approches se sont magnifiquement illustrées dans le monde du jardin. Jouer avec des pierres afin de créer une rocaille fleurie est tentant. Bien sûr, il y a rocaille et rocaille. Il y a les virtuoses en la matière et les autres. Les jardins botaniques d’altitude comme celui du col du Lautaret à Villar-d’Arène en France inspirent collectionneurs et jardiniers. Un petit séjour montagnard au printemps ou en été suffit souvent à susciter des vocations. L’envie de recréer les jolies scènes vues là-haut saisit alors le jardinier des villes et des champs. Le voici prêt à passer à l’action dans un coin du jardin.

© S.Destribats

(Balade en montagne, à flanc de coteau)

La particularité de ces réalisations tient aux végétaux qui les composent. Les plantes alpines sont des plantes vivaces, généralement rampantes ou formant des coussins, résistantes à la sécheresse et au vent mais exigeantes quant à leur mode d’existence. Ne pas se cantonner stricto sensu aux seules alpines est une possibilité.

Les belles montagnardes

Le début de l’été est la période de gloire des fleurs alpines. L’engouement pour les Alpes et pour les excursions en montagne conduit dès 1900 à la création de jardins de rocaille.

© S.Destribats

(En altitude, campanules entre les rochers)

L’habitat naturel des plantes alpines est peu hospitalier et influence leur façon de pousser. Les conditions sont rudes: peu de terre, sol caillouteux ou rocheux, journées chaudes et nuits froides, neige, vent, soleil aux ultra-violets plus violents qu’en plaine. Ces plantes préparent leurs boutons en hiver à l‘abri sous le manteau neigeux afin d’être prêtes à fleurir dès le dégel et les premiers rayons. Leurs corolles se parent alors de couleurs vives pour attirer au plus vite les pollinisateurs..

De nos jours, les pépiniéristes spécialisés cultivent toutes ces petites merveilles capables de s’adapter à nos jardins, les belles montagnardes étant strictement protégées et toute cueillette interdite.

L’emplacement

Tirer parti d’un éventuel affleurement rocheux n’est pas donné à tout le monde. Il faut le plus fréquemment procéder à un enrochement. Bien choisir son emplacement est essentiel à la réussite. Il doit être ensoleillé ou mi ombragé et loin des arbres. Les plantes de montagne aimant le grand air. Petites et délicates, elles n’apprécient guère de disparaître sous une couverture de feuilles. La terre de la rocaille doit être perméable. Le sol trop humide fait pourrir leurs racines. Pensez à la lave. Les granulés de lave jouent un rôle de drainage important.

© S.Destribats

(Gentianes)

Se limiter à un seul même type de pierre lors de la mise en place, donne un résultat plus naturel. Des gravillons peuvent faire le joint entre elles. Ils conviennent à de nombreuses espèces, évitent l’érosion et le tassement du sol pourvu que la pente ne soit pas trop forte.

Adaptez votre choix de végétaux à la nature du sol et des pierres. Oubliez l’engrais, inutile pour ces plantes peu gourmandes

© S.Destribats

La rocaille du débutant

(Petasite albus)

Quelques idées pour démarrer. Dans un premier temps, la rocaille peut être plantée d’espèces de culture facile à floraison généreuse. Libre à vous d’introduire par la suite des variétés plus difficiles.

L’ Iberis sempervirens, corbeille d’argent, est une vivace bien rustique de 10 à 30 cm qui garde son feuillage et sert de fond aux autres plantations. C’est l’occasion de remettre à l’honneur les ravissants petits œillets mignardises, Dianthus plumarius. Autrefois les rois des bordures, ils résistent à tout, sécheresse, canicule. Ils sont de surcroît doté d’un superbe feuillage vert bleuté et d’une floraison délicatement parfumée.

© MPV/MNC

(Aubriètes)

Pensez aussi aux aubriètes, des plantes assez vigoureuses qui apprécient néanmoins un peu de fraîcheur. Elles aiment s’étaler et retomber. Pour prolonger la floraison en été, adoptez l’œnothère rampante, Oenothera missouriensis ou macrocarpa. Cette formidable vivace est originaire des Etats-Unis. Elle aime les terrains caillouteux et secs. Elle produit durant toute la belle saison de grandes fleurs solitaires, jaune doré, très spectaculaires sur des tiges rougeâtres. La Pulsatilla vulgaris autrefois appelée anémone pulsatile est une élégante vivace de printemps. Elle ajoute une touche d’une grande délicatesse aux rocailles avec son feuillage duveteux très découpé, ses ravissantes fleurs violettes ou blanches et ses fructifications en forme de plumeaux blancs.

© MPV/MNC

Des pépiniéristes

(Pulsatilla vulgaris)

Pour choisir et acheter ces plantes, adressez-vous à des spécialistes qui vous guideront dans la conception et la réalisation de votre rocaille.

© MPV/MNC

(le printemps dans les graviers)

Les amateurs de plantes vivaces connaissent la pépinière de Frédéric Gabriel a Bellevaux sur les hauteurs de Malmédy. Là, parmi un choix incroyable, les jardiniers trouvent de quoi satisfaire leur passion y compris s’il s’agit de plantes de rocaille.

Pépinière Frédéric Gabriel www.fredericgabriel.be

Cathy Portier à Sint-Kruis Brugge est elle aussi une pépiniériste chevronnée qui enchante les passionnés en tout genre. Spécialisée dans les plantes extraordinaires, elle cultive un assortiment de petites merveilles. Elle est de surcroit une « galanthophile » éclairée, c’est-à-dire experte en perce-neige.