Initié par l'agence d'évènements Movietown, la "Balkcon Parade" (Balcon en français, Balkon en néerlandais et Balkcon pour le mix des deux) a pour but premier de divertir "la population privée de festivals et d'évènements durant les mois d’été, tout en garantissant les mesures sanitaires évolutives qui seront imposées durant cette période (juillet, août)", assure ainsi le communiqué de Movietown. "En collaboration avec les plus grandes villes du pays, les maisons de disques et certains annonceurs, l’objectif n°1 de la parade sera de rémunérer les artistes qui, privés de festivals et d’évènements presteront en live depuis la parade."

© Movietown Balkcon Parade



La fête aux balcons: un soutien aux artistes et 3 types de parades pour 3 expériences possibles

"La Balkcon Parade est une attraction mobile sous forme d’un défilé comprenant plusieurs camions plateaux précédés de quelques véhicules annonçant l’activité à travers les principales artères des villes de Belgique, le tout encadré par les autorités de la ville, afin d'assurer la sécurité de tous et le confort des participants", poursuit le communiqué. "Plusieurs groupes musicaux, initialement bookés en festivals, joueront en live sur les plateaux des camions et des animations visuelles (mascottes, écrans, light show) complèteront l’ambiance."

Bref, entre musique live, show visuel, spectacle arts vivants et arts du cirque, ainsi qu'animations pour les enfants, la Balkcon Parade -encadré par la police communale- fait penser à une sorte de City Parade mais sans que les festivaliers ne puissent suivre le cortège. Lequel sera aussi diffusé en live sur les réseaux sociaux afin de pouvoir suivre le parcours et de (re)découvrir ainsi les beautés de notre plat pays. Chic idée!

Démarrage de la "Balkcon Parade" ce 1er juillet 2020. Toutes les infos sur le groupe Facebook Balcon Parade.