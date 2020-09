Ces décors, on les appelle des folies ou des fabriques de jardin. À quelques nuances près. Le mot fabrique était utilisé il y a 3 siècles dans la peinture de paysage par des artistes comme Claude Gelée dit Le Lorrain, Nicolas Poussin ou Gaspard Dughet. C’étaient des petites constructions originales, parfois exotiques qui ponctuaient le tableau et servaient à créer de la perspective. Ainsi, des pagodes et ponts chinois, des tours japonaises, kiosques turcs, pyramides égyptiennes, temples romains, des grottes et cavernes, des monstres, fausses ruines sans oublier des belvédères, théâtres, pavillons, obélisques, ou même arc de triomphe…

XVIIIe siècle

Au XVIIIe, ces fabriques admirées dans les tableaux sont reproduites dans les jardins. À une époque où nature et campagne sont magnifiées. Le paysage devient jardin, d’où l’appellation de "jardin paysager". L’idée étant tout simplement de faire de son jardin un tableau, à l’instar d’un peintre. Si l’eau, les arbres, le ciel et la terre en sont les pièces maîtresses, quelques détails décoratifs et pittoresques viennent l’animer dans le but de créer des effets esthétiques, des émotions, des surprises et des haltes agréables. Sophistiquées ou très sommaires, frivoles, inutiles ou nécessaires, faites de différents matériaux, pierre, brique, bois ou végétal, ces fabriques sont inspirées de contrées lointaines comme la Chine ou le Japon, de la mythologie antique ou de thèmes philosophiques ou littéraires. Tout un programme !

Enghien

À Bruxelles, au parc royal, on note déjà au XVIe siècle, le projet d’une des premières fabriques, un pavillon de treillage sur pilotis. Mais c’est à Enghien un siècle plus tard, qu’un jardin baroque les met véritablement en valeur. Le pavillon des 7 étoiles en est un brillant vestige. Point de convergence de 7 allées, il permettait grâce à un escalier escamotable caché sous une trappe d’avoir une vue d’ensemble.