Les saisons passent, chacune avec son charme, ses plaisirs et ses occupations. De quoi rythmer les douze mois qu’offre l’année.

Le jardinage est une activité à deux temps, celui qui passe et celui de la météo. Les saisons et les années défilent et ne se ressemblent guère. Le spectacle, néanmoins, se renouvelle avec son lot de surprises et d’apprentissages. À la splendeur succèdent les petits bonheurs. Ils sont nombreux et ne se résument pas aux seules floraisons. Au fil des mois, les verbes : imaginer, planter, semer, espérer sont les compagnons du jardinier et rien jusqu’ici n’est parvenu à l’en détourner.