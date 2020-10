Une aubaine sans aucun doute ! Un terrain plat est souvent ennuyeux et lassant. Très vite on devine ses limites alors que dans une parcelle vallonnée, les différences de niveau modifient la perception réelle qu’on peut avoir de ses dimensions. Les dénivelés créent du relief et de la dynamique à l’ensemble et mettent spécialement en valeur les végétaux ou les éléments de décor. Ils rendent le jardin plus vaste, plus varié ou plus original.