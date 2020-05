Il est considéré comme l’un des plus anciens châteaux de Provence.

Le château de La Barben, ancienne demeure des marquis de Forbin pendant 500 ans, est considéré comme l’un des plus anciens châteaux de Provence. La princesse Pauline Bonaparte (1780-1825), sœur de l’empereur Napoléon, y abrita ses amours avec Augustin de Forbin.

Racheté en 1963 par André Pons, il est ouvert au public deux ans plus tard avant qu’un zoo ne soit inauguré en 1971. Le château avec son célèbre escalier central, a servi de cadre à différents tournages de film. Classé monument historique en 1984, il compte des jardins dessinés par Le Nôtre.

Le 31 décembre 2019, Vianney Audemard d’Alançon (sa tante Véronique (1961-1992) fut l’épouse du célèbre journaliste et présentateur du JT de Tf1 Yves Mourousi) l’a acheté en ayant l’objectif de lui donner un nouveau souffle. Ce jeune investisseur de 34 ans n’est pas à sa première acquisition de patrimoine historique puisqu’il est aussi le propriétaire du château de Saint Vidal, une forteresse auvergnate du 11ème siècle qu’il a transformée en lieu de spectacle avec figurants dans l’esprit du Puy du Fou en Vendée.

Il souhaite transformer La Barben en attraction touristique après rénovation et propose dès l’été 2021 des visites et spectacles en lien avec la culture, la nature et l’environnement.