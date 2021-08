Sauver le monde

Aux Ateliers de Colipain, à Braine-l’Alleud, l’escape game est le genre roi pour les vacances d’été. Quatre stages aux thèmes différents sont proposés aux enfants. Parmi eux, Aide tes super-héros , destiné aux 7 à 11 ans. " Le monde fait face à une menace imminente : une bombe est prête à exploser. Les enfants vont venir en aide aux super-héros. Ils ont une semaine pour trouver qui est l’auteur de cette bombe et déjouer ses plans ", explique Gaëlle Struelens, coordinatrice de Colipain. " Pour ça, ils vont mener l’enquête, résoudre des énigmes, réussir des épreuves et également créer leur propre costume de super héros pour passer incognito. "

Un autre stage Les super héros de la nature , toujours aux Ateliers de Colipain, propose aux enfants de 7 à 12 ans d’aller, cette fois-ci, à la rencontre des super-héros de la nature. À travers des aventures et des expériences, ceux-ci découvriront, de manière ludique, les pouvoirs et les capacités de la faune. " L’écologie et le respect de la nature font partie de nos valeurs, explique Gaëlle Struelens. On veut donc montrer aux enfants à quel point la nature est merveilleuse pour qu’ils aient envie de la protéger et de la défendre. "

En mode "Koh-Lanta"

Envie de se frotter à un Koh-Lanta à la belge, de devenir la relève de Teheiura et Claude, aventuriers emblématiques de l’émission de TF1 ? Depuis cet été, la Survival School propose également ses stages de survie aux enfants. Accompagnés de leurs parents et de professionnels de la survie, ceux-ci pourront profiter de week-end survie… en Belgique ! Ce stage permet d’acquérir les premiers réflexes, à savoir “faire un feu en toutes circonstances, construire un abri pour la nuit, trouver de l’eau et la rendre potable, s’orienter de jour comme de nuit”, explique la Survival School sur son site web (www.survival-school.be). L’école le précise : “Pas besoin d’être athlétique ou préparé physiquement pour ce type d’activité”, seule “une bonne santé” suffira.

Découvrir ses émotions

Beaucoup de parents se retrouvent parfois désarmés face aux difficultés qu’éprouve leur enfant à exprimer ses émotions. Aux Ateliers de Colipain, un stage est proposé pour que ces derniers puissent mettre des mots sur la joie, la colère, la tristesse ou encore la peur. “On se rend compte que parler de ses émotions est parfois tabou. À travers ce stage, on voulait permettre aux enfants de parler de souvenirs liés à ces émotions. “Comment puis-je exprimer ma colère ?”, “Comment puis-je surmonter ma peur ?”, voilà des questions auxquelles on tentera de répondre à leurs côtés, au travers d’activités très ludiques, le bricolage, le chant, la danse”, explique Gaëlle Struelens, coordinatrice de Colipain qui ajoute que chaque enfant recevra un carnet fil rouge qu’il pourra ramener chez lui à la fin du stage et grâce auquel il pourra discuter du sujet avec ses parents.

Retour au Moyen Âge

C’est au cœur du Musée du Pays d’Ourthe-Amblève, à Comblain-au-Pont (Liège) qu’est organisé un stage qui plongera les enfants de 8 à 12 ans au Moyen Âge. Le temps d’une semaine, ceux-ci auront l’occasion de revêtir le costume de chevalier et à participer à plusieurs activités (jeux d’équipe, cuisine, activités créatives) sur le thème de l’époque médiévale. Une téléportation dans le temps qui permettra aux enfants d’être en totale déconnexion avec le monde actuel.