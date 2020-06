La société suédoise qui propose des solutions de paiement facilités Klarna arrive en Belgique.

Qui n’a jamais pesté lors du règlement de ses achats en ligne ? Pas de carte de paiement à portée de main, peur pour sa sécurité, longueur du processus… Précurseur sans l’offre visant à faciliter les services de paiement et d’achat, le suédois Klarna arrive officiellement en Belgique aujourd’hui avec son atout "Paiement dans 21 jours". Une solution qui permet d’acheter en ligne et de ne payer qu’après réception des articles, et surtout seulement de ceux que l’on garde. La société est payée par les détaillants, le client consommateur, lui, ne paie aucun frais supplémentaire à condition de respecter le délai de paiement.

Pour son arrivée en Belgique, Klarna s’est associée avec H&M Belgique, AS Adventure mais aussi Omoda. "De nombreuses marques belges vont suivre mais on peut aussi profiter des clients internationaux de l’entreprise qui compte plus de 200 000 enseignes et boutiques comme H&M, Sephora, Michael Kors, Wayfair, IKEA, Expedia Group, Samsung, Microsoft, ASOS, AliExpress, RayBan, Levi’s, Ticketmaster, Abercrombie&Fitch et Nike", énumère Wilko Klaassen, directeur de Klarna pour la Belgique et les Pays-Bas.

Une fois inscrit, une interface web et une app permettent de faire le suivi facilement et d’avoir une vision claire de toutes ses commandes sur différents sites et de payer de façon sécurisée. Une facilité qui pourrait amener à consommer au-delà de ses moyens ? À cela, Klarna nous répond : "Nous n’approuvons pas les dépenses excessives. Des contrôles sont effectués avant chaque achat individuel effectué chez Klarna chez tous nos détaillants, et même si vous avez été accepté une fois, il n’y a aucune garantie que vous le serez à nouveau. Nous avons mis en place une équipe dédiée pour soutenir tous nos clients qui rencontrent des difficultés financières, en particulier en cette période très difficile."

Plus de 85 millions de consommateurs dans le monde passent par Klarna.