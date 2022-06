Nutrition, endermologie et coaching sportif sont les trois axes du Body transformation programme lancé à l’Aspria. Go !

L’été se profilant, la proposition était trop tentante pour que l’on n’y succombe pas. A savoir : expérimenter un programme complet de prise en charge visant à redéfinir les contours de la silhouette, améliorer son hygiène de vie et, dans cette logique, augmenter son niveau de bien-être. À lire sur papier, on se prend à rêver… C’est en effet dans ces termes que l’Aspria Royal La Rasante présente le Body Transformation Programme. Tout récemment lancé dans ce club de sport bruxellois, le “package” comprend : un bilan Aspria pro health (détaillé ci-après), un bilan nutritionnel avec plan alimentaire et fiches “menu” personnalisées, 2 séances de 30 minutes par semaine d’endermologie (avec la technique LPG), 2 séances par semaine de personal training et un bilan final, histoire de mesurer – si possible – les progrès résultant des efforts consentis au fil des jours. Tout cela, au choix, à envisager sur quatre ou six semaines.