Un geste solidaire, cela peut être aussi simple que de donner son jeans dans une boutique. Précisément celles de l’enseigne PointCarré qui soutient pour la 11e fois les Petits Riens avec sa grande récolte de jeans. L’an passé, les magasins wallons avaient pu en récolter plus de 18500 et cette année, le fondateur et manager général table sur 20 000, arguant une clientèle fidèle et investie dans ces actions caritatives qui ont toujours porté PointCarré. “Lors des inondations de juillet, par exemple, nous avons organisé une récolte de vêtements à destination des sinistrés… nous ne savions plus où entreposer les dons tant le public a été généreux !” explique Xavier Goebels.

Cette collecte de denim adultes et enfants en septembre va permettre servira à “l’amélioration du quotidien des résidents de La Maison Parenté, un lieu d’accueil à destination de familles monoparentales qui sera inauguré par Les Petits Riens fin septembre”, précise Claudia van Innis, chargée de la communication des Petits Riens.

Les jeans suivront la filière habituelle : une fois collectés, ils seront donnés au tri de l’asbl. Suivant leur état et qualité, ils seront soit vendus dans les boutiques de seconde main du réseau, soit partiront au recyclage ou à l’exportation. L’entièreté des bénéfices ira à la Maison Parenté.

Concrètement, il suffit de rapporter des jeans en bon état, dans un des 27 magasins de l’enseigne PointCarré en Belgique. Chaque don se verra récompensé d’un bon d’achat de 10 € ou 15 € selon le type de jeans rapporté, enfant ou adulte.