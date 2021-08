Dans les boutiques généralistes des Petits Riens en Belgique, on voit arriver les clients intéressés par la rentrée depuis la fin de la semaine dernière. Et cette semaine, il va certainement falloir jouer un peu des coudes tant l’enseigne attire en cette rentrée 2021. Il faut dire qu’acheter en seconde main est devenu une habitude qui s’ancre dans la société : 4 Belges sur 10 achètent ou vendent au moins un objet d’occasion d’après Cash Converters. D’ailleurs sur Vinted, le profil d’utilisateur change. “Il y a quelques années, notre public le plus présent sur la plateforme était des jeunes femmes alors que maintenant, la catégorie d’âge la plus présente est celle entre 35 et 40 ans. Ce sont donc potentiellement des parents”, explique Natacha Blanchard, dir com Europe. La section enfants correspond aujourd’hui à plus d’un tiers des articles qui sont mis en ligne sur le site : vêtements mais aussi puériculture, jouets, livres… Plus de 140 000 articles sont recensés dans la catégorie “Affaires scolaires”, en neuf ou seconde main. En trois ou 4 jours, vous recevrez la commande de la part du vendeur.

Les Petits Riens attirent car ils proposent des fournitures et des textiles à 1/3 du prix de la valeur neuve de l’objet. Un intérêt certain à y aller puisque l’an dernier, La Ligue des familles, sur base d’une analyse de 44 listes de fournitures émanant de 36 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, estimait le coût de la rentrée entre 52 et 520 €.

“Pour les cartables, il y a vraiment de tout petits prix et aussi des marques. On a vraiment toujours à cœur de mettre en vente des objets qualitatifs. On trouve tout à fait des cartables Kipling, tellement populaires chez les enfants”, explique Claudia Van Innis, chargée de communication aux Petits Riens*. Toute l’année, l’association trie et récupère ces cartables mais aussi des trousses, des fardes, des stylos, bref l’essentiel de ce dont on a besoin pour une rentrée "en prévision de cette quinzaine à partir de la mi-août". Les ordinateurs et autres appareils techno sont aussi très populaires sur 2ememain.be.

Pour les vêtements de marque, c'est pareil

Pour les vêtements, les achats vont aussi crescendo côté kids. “On sent une vraie demande. Il y a 10 ans nos clients venaient par nécessité, aujourd’hui il y a aussi beaucoup de mères de famille qui veulent changer leur façon de consommer. Tout en ayant un impact social assez fort : tout est réinvesti dans nos projets sociaux”, souligne Mme Van Innis, qui souligne que les vêtements de marque sont aussi au rendez-vous. Chez Oxfam, on propose aussi du matériel dans certaines boutiques et des vêtements.

Chez Cora, l’espace Mon dressing d’occasion propose également de l’occasion à des prix défiant toute concurrence : robes à 8 euros, chemisiers pour enfants à 2 euros et pantalons pour bébés à 5 euros… On peut aussi rendre l’ancien cartable et récupérer un bon de 10€ à valoir pour du matériel scolaire. Le sac ira ensuite dans les associations locales.

D’ailleurs, Sylvie Droulans, spécialiste du Zéro Déchet donne sur son site zerocarabistouille.be une série de sites intéressants en deuxième main ou de produits équitables et durables. L’Etterbeekoise donne aussi des conseils bien vus :”Les bouchons synthétiques de bouteilles de vin peuvent vous servir de gomme à effacer ? Des crayons de couleur remplacent à merveille les surligneurs fluos ? Il existe des cartouches d’encre pour stylo plume rechargeables ? Un tawashi (une éponge tissée avec du tissu de récup’) peut remplacer une éponge jetable pour nettoyer l’ardoise ou le tableau blanc”.

* Liste des points de vente des petits riens avec les catégories d’articles par magasin : https://petitsriens.be/boutiques/