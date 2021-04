Vélos, meubles de jardin, piscines, matériel de jardinage : le Belge a plus que jamais envie de profiter des activités de plein air. Le confinement n’y est bien entendu pas étranger. Sur 2ememain.be, on observe une véritable explosion des recherches des mots-clés tels que vélo, meubles de jardin, outils de jardinage ou encore barbecue, utilisés deux à trois fois plus fréquemment qu’avant la pandémie. En particulier au printemps, les gens recherchent massivement des vélos sur 2ememain.be. Et s’il est devenu quasiment impossible de dénicher un vélo dans les magasins spécialisés ou les grandes enseignes telles que Décathlon, l’offre est multiple sur 2ememain.be, qui référence pas moins de 50 000 vélos, allant des modèles de base aux vélos de route ou VTT sophistiqués proposés à des montants de plusieurs milliers d’euros.

Plus tôt encore que les années précédentes, il nous tarde de nous remettre au travail dans le jardin et de sortir les meubles de terrasse. La section "jardin et terrasse" sur 2ememain.be compte un peu moins de 100 000 offres.