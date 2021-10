Remplace-t-elle une assiette de légumes ? Oui, elle compte comme une portion de légumes, et non plusieurs, même si la soupe contient différents légumes. Mais les soupes ne doivent pas remplacer systématiquement les légumes cuits car elles contiennent moins de fibres en raison du mixage (1 à 1,5 g/100 g en moyenne contre 3 à 4 g en moyenne dans 100 g de légumes cuits vapeur) et on y perd aussi beaucoup côté vitamines et minéraux avec les procédés thermiques (pasteurisation) utilisés pour conserver les soupes industrielles.