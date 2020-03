Pour celles et ceux qui sont un jour tombés sous le charme de Venise et à défaut de pouvoir s’y promener dans les prochaines semaines, plongez-vous dans le livre Sissi et Venise de la plume d’Amable de Fournoux, un Vénitien d’adoption, journaliste et historien, déjà auteur de Napoléon et Venise et de La Venise des Doges.

(...)