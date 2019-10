Le professeur en économie de la santé et du bien-être Lieven Annemans qui était à la tête de l'équipe de recherche a continué à se pencher sur cette recherche inlassable du bonheur en devenant le président du jury des premiers Awards NN du bonheur. 119 candidatures ont été reçues pour quatre catégories : l’Award NN du Bonheur national 2019, l’Award NN du Bien-être financier, l’Award NN de la santé et l’Award NN de la personnalité du Bonheur de l’année 2019. De l'enquête du bonheur, il ressortait que "nous pouvions agir sur et influencer une grand part de notre bonheur", le jury a donc choisi des initiatives (2 en Flandre, une en Wallonie et une personnalité belge) qui ont un impact dans des domaines qui influencent fortement le bonheur au sein de la société.

Award NN du Bonheur national : Noblito

Une appli NL "C'est une application qui favorise les relations sociales entre seniors. Noblito signifie littéralement « ne m’oublie pas » et utilise le lien social comme remède contre la solitude. Noblito est une application digitale qui permet d’élargir son réseau de relations, mais qui ne nécessite pas d’être un pro du numérique. Les soignants proches, les voisins ou les amis peuvent également créer un profil pour la personne vulnérable. Une initiative fantastique et nécessaire dans un pays où près de la moitié des gens se sentent seuls", a commenté Jan Van Autreve, CEO de l’assureur-vie NN

Award NN du Bien-être financier : Racynes

Racynes est une ferme d'animation à Haccourt en Wallonie. "Les nombreux bénévoles de Racynes travaillent depuis 15 ans déjà sur un projet durable de lutte contre la pauvreté. Les familles dans le besoin peuvent venir chercher de la nourriture saine contre une faible contribution. Les jeunes peuvent aussi y trouver temporairement un toit. Une école des devoirs accueille les enfants, des emplois sociaux sont proposés aux champs et dans le verger. Et ce faisant, cela aide beaucoup à l'estime de soi des personnes qui fréquentent le lieu...", félicite Cynthia Ghysels, Life Planner et membre du jury. Racynes

Award NN de la Santé : NokNok

"NokNok est un site NL dédié aux 12-16 ans, qui veulent se sentir bien ou mieux dans leur peau. Les jeunes peuvent venir y renforcer leur résilience au moyen d’informations, de missions et de conseils étayés scientifiquement. Quelle est la puissance de cette plateforme ? Les jeunes peuvent y exercer leurs aptitudes - de manière ludique et accessible - pour être forts et positifs dans la vie. Ils peuvent ainsi se sentir mieux dans leur peau et être mieux armés pour gérer les coups durs et les périodes difficiles de leur vie future", a décrit Koen Kas, futurologue de la santé.

Personnalité NN du bonheur de l'année 2019

Griet Deca est « Chief Happiness » chez Tryangle, une société qui promeut le bonheur dans les entreprises. Chaque année, elle organise avec son équipe l’édition belge de la Semaine du Bonheur au Travail. Une initiative unique qui encourage les entreprises à s’investir davantage pour le bonheur au travail et leur faire prendre conscience des avantages d’avoir des travailleurs heureux. " Avec son équipe, elle voudrait d’ici 2025 avoir accompagné un million et une personnes sur la voie du bonheur au travail. Car le bonheur au travail constitue près d’un cinquième (18 %) de notre bonheur", commenté Sylvie Loumaye, psychologue, sexologue, conférencière et membre du jury.

Griet Deca a remporté plus de la moitié des votes du public qui compte pour 50% dans l'élection de la personnalité du bonheur.