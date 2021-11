En mars 2020, le monde entier ou presque était confiné. Hagard, chacun regardait le monde s’immobiliser par sa fenêtre mais aussi le printemps s’installer. La Belge Barbara Duriau a alors eu l’idée de créer un groupe Facebook où chacun pourrait poster la vue depuis sa fenêtre. Créé le 22 mars 2020 avec 60 membres, le groupe en compte plus de 2 millions en à peine quatre semaines. L’engouement dépasse toutes les frontières. Les photos comme des respirations viennent de Budapest, de Seattle, de Liège, de Venise, de Mumbai, d’Australie… Cela fait respirer, cela fait rêver : on voit la vraie vie aux quatre coins du monde et sa beauté aussi.

En novembre 2020, la jeune femme à l’origine de ce phénomène photographique et sociologique mondial, autoédite un livre qui reprend 260 des 200 000 photos. 17 000 exemplaires sont vendus ! La success-story continue.

Le groupe Facebook devenu mondial donne lieu à des échanges entre membres, qui donneront lieu à leur tour, lorsque les frontières vont rouvrir, à de belles rencontres immortalisées évidemment devant les fenêtres rassembleuses.

C’est tout l’objet du nouveau livre qui sortira le mercredi 17 novembre. Ce nouvel opus de 370 pages rend hommage aux nombreuses histoires de vie qui ont ponctué la publication de ces photos, entre poésie et intimité.

© D.R.

On y trouvera l’histoire de Cari, une Américaine qui a rendu visite cet été à Sébastian, dans le sud de la France. "J’ai rejoint la page ‘View from my window’ pendant le Covid afin de me sentir connectée avec le reste du monde. […] Lorsque j’ai vu le post montrant la vue de la fenêtre de Sebastian, je me suis sentie obligée de la peindre, raconte-t-elle. Cette année, j’ai eu la chance de pouvoir voyager jusqu’en France. Je rendais visite à des amis qui ont un vignoble à 30-40 minutes d’Issigeac. Le hasard a voulu que mon ami me dise que nous allions visiter Issigeac le lendemain. Il n’a pas été difficile de trouver l’auberge, nous sommes entrés et avons demandé à parler à Sébastian. Il était si aimable et heureux de nous faire la visite du bâtiment et de nous raconter son histoire. Il nous a emmenés voir la vue depuis la fenêtre !"

Barbara Duriau a pu rassembler des centaines d’histoires, allant du Vanuatu au Kazakhstan en passant par le Belize et la Belgique naturellement, qui montrent à quel point les relations humaines ont délivré de l’espoir ces derniers mois, et même réussi à desserrer le désespoir de certains comme le raconte aussi Edna qui a pu, à distance, rassurer une dame israélienne.

Aujourd’hui encore, "View from my window" compte 2,3 millions de membres et un million en cours d’acceptation ! Il compte parmi le top 10 des plus grosses communautés mondiales de Facebook.E.W.

© D.R.

"View from my Window", vol. 2 - 32€, le 17/11 en librairie et sur https ://viewfrommywindow.world/