"C’est toujours moins cher que d’aller dans l’espace, plaisante Pierre-Henri Nargeolet, auteur du livre "Dans les profondeurs du Titanic", qui nous explique qu’un sous-marin a spécialement été conçu à cet effet. "Il peut accueillir trois passagers en plus du pilote et du copilote. Ces passagers, qui sont toujours des gens très fortunés, financent l’opération en payant leur ‘place’pour plonger." Temps de l’expédition : entre 10 et 12 heures en moyenne. "Nous descendons et remontons par gravité. On descend avec des poids qu’on largue ensuite pour remonter. La descente dure environ 2 h 30 et nous explorons les lieux pendant 5 ou 6 heures environ. On prévoit un petit pique-nique mais on évite de boire, pour des raisons pratiques. Même si, aujourd’hui, le sous-marin est même équipé d’une toilette au cas où."