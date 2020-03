Nettoyer les surfaces comme les interrupteurs, les poignées de porte, les clés et bien d'autres objets peuvent enrayer la propagation du virus, explique une étude américaine.

Une étude vient d'être publiée par le New England Journal of Medicine (NEJM), elle a été menée par des scientifiques des Centres de contrôles et de prévention des maladies (CDC), de l’Université de Californie à Los Angeles et de Princeton. L'objectif de cette étude est très pratique puisqu'elle permet de recenser les surfaces les plus à même de propager le Covid-19.

Pensez donc régulièrement nettoyer les surfaces comme les interrupteurs, les poignées de porte, les clés et bien d'autres objets et surfaces (comme décrits dans la vidéo ci-dessus) afin de limiter la propagation du virus.