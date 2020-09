Bien qu’il n’aurait plus pu lire le journal de Tintin depuis 11 ans, Herman Van Daele (88 ans) est un homme heureux : tous les jours, il vit pleinement sa passion pour Märklin et les trains miniatures.

À Tielt, ville de sa naissance, entre Bruges et Courtrai, il gère non seulement le plus ancien détaillant belge de la célèbre marque Märklin mais aussi le plus ancien magasin de jouets de Belgique, et continue toujours d’accueillir ses nombreux clients avec sourire et compétence.

(...)