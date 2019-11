Y-a-t-il une commune belge parmi les villes considérées comme les plus belles du monde ? Flightnetwork.com a établi son top en demandant à plus de 1000 voyageurs professionnels ce qu'ils en pensaient.

C'est quoi une ville "géniale"? C’est ce qu'a demandé l'équipe de Flight Network à plus de 1000 rédacteurs, blogueurs et agences de voyages du monde entier - qui ont vu et expérimenté ce que la planète a de mieux à offrir. Cette vaste collaboration a produit la liste "la plus réfléchie et précise des plus belles villes du monde », selon le spécialiste des réservations d’avions.

Un guide finalement très touristique qui emmène partout dans le monde.

1. Paris, France

La ville en soi, (comme New York) porte tant d'images "clichés" dans tous les esprits et est porteuse de tant de désirs, qu'elle a remporté le plus de votes. Notamment pour le Louvre, l'Arc de Triomphe, ses innombrables cafés avec terrasses, la gastronomie française, la présence de Versailles non loin et son incroyable offre culturelle

2. New York, USA

Pour ses 5 arrondissements aux ambiances tellement différentes, pour ses tours emblématiques tellement reconnaissables, pour l'offre culturelle et touristique délirante et... pour son hot dog notamment !

3. Londres, Royaume-Uni

Des quartiers très différents et des rendez-vous incontournables comme Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Hyde Park...

4. Venise, Italie

Les couleurs de la ville, ses canaux et sa place Saint-Marc ont bluffé les voyageurs pro.

5. Vancouver, Canada

Une métropole qui bouge, des forêts et des plages, Vancouver c'est le rêve !

6. Barcelone, Espagne

Le style Gaudí illumine cette ville magnifique pleine d'histoire mais aussi de verdure, de longues allées et de plages

7. Cape Town, Afrique du Sud

Une capitale qui est le rêve de tout amoureux de la nature avec des montagnes et des kilomètres de côtés juste à côté. Les vues sont incroyables.

8. San Francisco, USA

Une mégapole vibrante, pleines de couleurs, de petits quartiers, de musiques, ... Et la baie est une merveille en soi.

9. Sydney, Australie

"Sydney a tout ce qu'il faut : une superbe silhouette, un magnifique jardin botanique et certains des monuments les plus emblématiques du monde", d'après Terry Terrones, Colorado Springs Gazette

10. Rome, Italie

Elle est l'une des plus anciennes villes du monde, 800 ans avant Londres ! Les sites historiques sont incroyables et la nourriture italienne est tentante à chaque coin de rue et placette.

Les autres villes

Chez nous, Bruges occupe la 26e place. tandis qu'Amsterdam se classe à la 13e place, devant Rio à la 15e. Chicago se place à la moitié du classement. Parmi les villes plus à l'Est et au Nord qui n'ont pas rebuté les voyageurs experts, on compte Prague (14), Budapest (16), Vienne (19), St Petersbourg (35), Berlin (36), Bergen (47) et c'est Athènes qui termine ce classement qui fait voyager dans le monde entier !

