On vous dit aussi qui sont les gagnants de l’enquête annuelle Ticketmaster "Ticket Of The Year". Et l'événement à l'échelle mondiale est...

Plus de 6600 fans belges ont participé au "Ticket Of The Year", un sondage organisé par Ticketmaster dans 25 pays cette année. L’objectif était de savoir quel était l’événement live le plus mémorable de l’année 2019. La plateforme Ticketmaster, leader mondial de la vente de tickets de concert avec 500 millions de billets vendus par an, sait mieux que personne ce qu'est un concert réussi. Cette année, le sondage a été envoyé à une base de données de plus de 200 millions de fans.

Au niveau national, c’est Rock Werchter qui a remporté le titre de "Ticket of the Year", pour la cinquième fois. Le podium a été complété par le concert de Rammstein au Stade Roi Baudouin en deuxième position et le Graspop Metal Meeting en troisième position.

A l'échelle mondiale, c'est l'artiste P!nk qui a été la plus appréciée par les fans en 2019. D'ailleurs, la chanteuse a également eu beaucoup de succès comme tête d'affiche de Rock Werchter cet été.

Outre les événements favoris de l'année écoulée, Ticketmaster a aussi demandé quels sont les concerts les plus attendus en 2020 par les fans belges. Rock Werchter est à nouveau en tête de liste et le métal sera une fois de plus très populaire.

Voici le top 10 des événements attendus l'an prochain