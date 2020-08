Comme la personne âgée, l'enfant ne ressent que très peu la sensation de soif. Or, c'est crucial pour sa santé !

Et d'abord, pourquoi un enfant doit-il boire de l'eau, beaucoup d'eau ? " Un enfant a une composition en eau bien plus importante qu'un adulte, on parle d'environ 75% contre 60% chez un adulte", explique le Dr Fortpied, ils sont donc plus rapidement déshydratés en cas de fortes chaleurs et d'activités physiques.

Les recommandations en eau pour les enfants sont celles-ci d'après l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

{{1}}



Or, à l'inverse du chameau, l'homme n'a pas de réserves en eau, il faut donc boire tout au long de la journée. Mais "comme la personne âgée, l'enfant ne ressent que très peu la sensation de soif", poursuit le docteur. Or, entre les températures élevées de l'été, les activités durant les stages sous le soleil ou les longues après-midi à la plage, il y a de quoi frôler la déshydratation ! A nous donc de les aider à y penser et à apprécier de boire de l'eau, c'est encore mieux.





Si l'on respecte le dosage basique d'un volume de sirop pour 7 volumes d'eau, une menthe à l'eau ou une grenadine