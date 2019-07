Installer un climatiseur ou acheter un appareil portable produisant de l'air conditionné n'est pas donné à tout le monde. Or, la chaleur est la même pour tout le monde... Il existe un système très malin dont on entend peu parler, ce sont les surmatelas climatisé.

On glisse tout simplement ce surmatelas sous le drap housse. Il est fait pour une personne afin que chaque dormeur puisse régler sa température idéale (il peut descendre jusque 18°) et se contrôle via une télécommande.

L'avantage, c'est que ce système de rafraîchissement du lit fait le plus grand bien aux jambes lourdes grâce à son effet vaso-constricteur.

Ce genre de surmatelas existe également pour les enfants et les bébés.

Et enfin, tout bénéf, il se retourne pour apporter une douce chaleur durant l'hiver où en cas de douleurs dorsales, "comme un bon bain chaid mais au sec", dit-on chez Darty.

> De 23 (oreiller) à 700€ sur le site Darty. A trouver aussi sur Amazon.





Pour celles et ceux qui ne seraient pas rassurés d'utiliser un système électrique dans leur lit, il existe également des sur-matelas rafraîchissant qui ne "nécessite pas de pile ni d'électricité pour fonctionner, son contenu à base de gel rafraîchissant baisse la chaleur dégagée par le corps. Fiable, pliable et 100% universel.

> Chez Cool Mat, 79€ pour un 140/190 cm